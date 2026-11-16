Кроссовер, готовящийся к старту продаж на авторынке РФ, будет представлен в двух исполнениях – с передним и полным приводом. Для каждого предусмотрена своя начинка.

Новая марка Votour – это один из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Автомобили, выпускаемые под этим брендом, будут поделены по трём линейкам – серии T, серии R и серии V. Первенцем последней из перечисленных стал паркетник V5, его продажи в РФ начались в начале прошлой недели. Немногим позже была анонсирована вторая модель семейства – кроссовер Votour V6.

На фото: Votour V6 на заводе в Сестрорецке (Санкт-Петербург)

Теперь стали известны подробности о грядущей новинке, серийное производство которой уже стартовало на заводе в Сестрорецке (Санкт-Петербург). Votour V6 на российском рынке будет предложен в версии Престиж с передним и полным приводом. В первом случае под капотом располагается 1,5-литровый турбомотор, максимальная мощность которого равна 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм, в пару ему положен шестиступенчатый робот.

В свою очередь, полноприводный Votour V6 оснащается 186-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра, а его максимальный крутящий момент равен 275 Нм. Этот двигатель предлагается в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Вне зависимости от техники, максимальная скорость кроссовера ограничена отметкой в 180 км/ч. На разгон с места до «сотни» варианту с передним приводом требуется 11,7 секунды, а версии с полным приводом – 9,3 секунды. Расход топлива в смешанном цикле – 8 и 8,9 литра на 100 км соответственно.

Габаритная длина кроссовера равна 4616 мм (на 26 мм больше по сравнению с Votour V5), ширина – 1910 мм (на 10 мм больше), высота – 1685/1690 мм (у «полноприводника» – на 5 мм больше), а расстояние между осями – 2720 мм (размер такой же). Аналогичным является и объём багажника – 486 литров, а при сложенных спинках сидений второго ряда грузовое пространство можно увеличить до 977 литров. Объём топливного бака равен 57 литрам, дорожный просвет – 190 мм.

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Спереди у Votour V6 независимая подвеска типа МакФерсон, сзади – многорычажка. Модели положены легкосплавные колёсные диски размером 19 дюймов, передние и задние датчики парковки, функция бесключевого доступа, датчик дождя, электропривод багажной двери, система кругового обзора 360° с функцией обзора пространства под автомобилем. Ещё в списке оснащения переднеприводной версии числятся: панорамная крыша с люком, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – до 50 Вт), информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,8 дюйма, голосовое управление рядом функций и акустика Sony с восемью динамиками.

На фото: салон Votour V6 1 / 2 На фото: салон Votour V6 2 / 2

Полноприводному кроссоверу положены двойные передние стёкла, двухзонный климат-контроль, система ионизации воздуха, очиститель с фильтром частиц PM2.5, мультимедийная система на базе процессора Snapdragon 8155 с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма, дисплей для отображения показателей окружающей среды, а также подлокотник с подстаканниками для пассажиров второго ряда. Этой модификации положена система выбора режима ездовой электроники: эко, стандарт, спорт, снег, грязь и бездорожье.

У обеих версий днище и скрытые полости обрабатываются воском, плюс есть дополнительные слои антикоррозийных материалов, в том числе антигравийная и антишумная защита. В список «теплых опций» входят: обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал заднего вида, рулевого колеса, передних и задних сидений.

Известно, что продажи новинки стартуют на российском авторынке до конца этого года, цены будут обнародованы позже.