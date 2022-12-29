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  • Старая практика: выявлять нетрезвых водителей под лекарствами хотят «на вид»

Старая практика: выявлять нетрезвых водителей под лекарствами хотят «на вид»

29.12.2022 56 0 0

Медикам хотят дать право устанавливать факт опьянения, вызванного препаратами, не только по результатам анализов, но и по так называемой «клинической картине».

В начале этой недели стало известно о новом законопроекте МВД: он касается водителей, которые употребляют лекарства, влияющие на способность управлять ТС. Сейчас на этапе завершения находится его антикоррупционная экспертиза. Речь идёт о поправках к КоАП, инициаторы предлагают изменить текст примечания к статье 12.8: внести в него уточнения о веществах, входящих в состав лекарственных препаратов, не относящихся к наркотическим и психотропным.

Если этот законопроект будет одобрен, автомобилистов «под лекарствами» станут наказывать лишением прав на полтора-два года и штрафом в размере 30 тыс. рублей (в случае первого нарушения). На самом деле такая практика существовали и до поправок: водителей наказывали за употребление фенибута, феназепама и некоторых антидепрессантов, однако раньше они могли оспорить такое решение в суде, так как указания на соответствующий запрет в примечании к статье 12.8 КоАП нет.

Отметим, пока что судам временно запрещено наказывать водителей за найденные в организме вещества, не относящиеся к психотропным или наркотическим. Однако в случае одобрения проекта, ситуация кардинально изменится: суды получат право применять санкции к таким автомобилистам, а у тех не будет возможности обжаловать такие решения.

Как сообщает «Коммерсант», в поправках, подготовленных МВД, есть указание на то, что врачи, которые проводят медицинское освидетельствование водителей, должны ориентироваться не только на результаты анализов (как при выявлении употребления алкоголя и наркотиков), но и на клиническую картину. Согласно пояснительной записке к документу, медработники будут решать, находятся ли водители в состоянии опьянения «на основании комплексного обследования». При этом Минздрав должен будет самостоятельно установить порядок и «особенности» проведения такого медосвидетельствования.

Так называемые «клинические признаки опьянения» учитывались до 2008 года, к ним относятся неустойчивость при ходьбе, тремор рук, покраснение лица, нечёткая речь и другие. Сейчас врачи берут во внимание только результаты анализов: при проверке на спиртное они делают два теста на содержание алкоголя в выдохе с интервалом 20 минут (если оба показали отрицательный результат, то водителя отпускают).

Пока что по-прежнему не ясно, будет ли в новой норме закреплён перечень запрещённых водителям веществ, а также их концентрация. В Минздраве отметили, что это вопрос ещё будет дополнительно прорабатываться, в том числе на межведомственном уровне. По словам одобрившего инициативу главы московской Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, на которого ссылается издание, Минздрав может заблокировать законопроект, так как потребуется изучить то, как все лекарства влияют на способность управлять ТС. Он подчеркнул, что это займёт очень много времени.

Виктор Травин считает, что существующих рекомендаций в инструкциях к лекарствам недостаточно. По его мнению, необходимо создать систему информирования водителей о том, какой препарат нельзя употреблять перед тем, как сесть за руль. Стоит отметить, что такая система, возможно, будет действенной, если в неё включат данные о концентрации препаратов, а также информацию о скорости вывода каждого вещества из организма.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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