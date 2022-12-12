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  • Сотрудникам ГИБДД рекомендовано не наказывать водителей за следы некоторых лекарств

Сотрудникам ГИБДД рекомендовано не наказывать водителей за следы некоторых лекарств

12.12.2022 419 0 2

Документ с разъяснениями, направленный в подразделения ведомства по всей стране, появился после недавнего решения Конституционного суда РФ.

Сегодняшние действующие в РФ нормы запрещают управление транспортным средством в состоянии опьянения, это считается серьёзным нарушением ПДД, которое грозит нетрезвым автомобилистам лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тыс. рублей (в случае первого такого нарушения). Аналогичное наказание предусмотрено для тех, кто отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Санкции для водителей перечислены в статье 12.8 КоАП, при этом, согласно примечанию, запрет касается употребления алкоголя, наркотиков, «психотропных или иных вызывающих опьянение» веществ. Прямого указания на лекарства, обнаруженные в организме, в тексте нет. Ранее на это обратил внимание Салехардский городской суд (ЯНАО) в рамках рассмотрения дела, связанного с лишением прав водителя , у которого в организме обнаружили вещества препарата от эпилепсии.

В итоге Конституционный суд РФ проверил указанную норму КоАП, в результате было опубликовано постановление, согласно которому российские суды больше (с 27 ноября текущего года) не могут наказывать водителей в случаях, когда в их организме (по результатам крови или мочи) найдены следы лекарственных препаратов, которые не относятся к психотропным или наркотическим.

Теперь же в ГИБДД разработали и направили в региональные подразделения рекомендации, согласно которым полицейские временно не должны возбуждать дела в отношении тех автомобилистов, в организме которых обнаружатся следы таких лекарств (не относящихся к наркотическим или психотропным средствам). Как сообщает «Коммерсант», речь идёт, в частности, о фенибуте, феназепаме и некоторых антидепрессантах. Документ подписан главой ГИБДД Михаилом Черниковым.

По данным издания, в документе также отмечается, что производство по таким делам, которые сейчас находятся на рассмотрении, должно быть прекращено «в связи с отсутствием состава преступления».

Стоит напомнить, что КС, признавший статью 12.8 КоАП неконституционной, сразу же обязал Госдуму РФ «незамедлительно» подготовить поправки в Кодекс, которые позволят наказывать тех автомобилистов, которые злоупотребляют лекарствами для получения одурманивающего эффекта, и при этом не нарушать права остальных водителей. С соответствующими поправками уже выступили в ЛДПР: инициаторы предлагают Минздраву создать отдельный перечень лекарств (сейчас есть список психотропных препаратов), которые должны быть под запретом для управляющих ТС вне зависимости от их концентрации в организме. Этот законопроект находится на рассмотрении комитета Госдумы по госстроительству.

Минувшим летом стало известно ещё об одном предложении, которое касается водителей, принимающих медикаменты. Так, запрещённые водителям лекарства хотят начать маркировать: в случае одобрения идеи на упаковке может появиться рисунок в виде перечёркнутого автомобиля в красном круге.

Россия авто и общество ГИБДД законы

 

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