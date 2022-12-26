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  • Водителей запретили наказывать за ряд лекарств, но в МВД уже разработали новый законопроект

Водителей запретили наказывать за ряд лекарств, но в МВД уже разработали новый законопроект

26.12.2022 96 0 0

Предполагается, что штрафовать будут за следы обнаруженных в организме препаратов, не относящихся к этиловому спирту, наркотическим и психотропным веществам.

Нормы, действующие в РФ на сегодняшний день, запрещают садиться за руль транспортных средств в нетрезвом состоянии. Такое серьёзное нарушение ПДД грозит нетрезвым автомобилистам лишением прав на срок от полутора до двух лет и взысканием в размере 30 тыс. рублей (если водитель попался впервые). Отметим, такое же наказание применяется по отношению к тем, кто отказался от медосвидетельствования.

Пару недель назад стало известно о том, что в ГИБДД разработали и направили в региональные подразделения рекомендации, согласно которым полицейским запретили возбуждать дела в отношении автомобилистов, в чьём организме обнаружатся следы веществ, не относящихся к наркотическим или психотропным (к примеру, фенибута, феназепама и ряда антидепрессантов).

Этот документ, подписанный главой ГИБДД Михаилом Черниковым, стал результатом того, что Конституционный суд РФ признал статью 12.8 КоАП неконституционной (так как в тексте нет прямого указания на лекарства, обнаруженные в организме, только на «алкоголь, наркотики, психотропные или иные вызывающие опьянение вещества»). Российским судам с 27 ноября запрещено наказывать водителей в указанных ситуациях.

При этом в КС одновременно с публикацией постановления потребовали от Госдумы РФ оперативно подготовить поправки в Кодекс, которые позволят наказывать тех автомобилистов, которые злоупотребляют лекарствами для получения одурманивающего эффекта, и при этом не нарушать права остальных водителей.

Через несколько дней соответствующие изменения предложили депутаты от фракции ЛДПР: по мнению инициаторов, нужно, чтобы Минздрав РФ создал отдельный перечень лекарств (сейчас есть список психотропных препаратов), которые должны быть под запретом для управляющих транспортными средствами вне зависимости от их концентрации в организме. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении комитета Госдумы по госстроительству.

Как сообщает «Коммерсант», теперь Министерство внутренних дел РФ опубликовало проект поправок в статью 12.8 КоАП. Изменения должны позволить наказывать лишением прав на 1,5-2 года и штрафом в размере 30 тыс. рублей тех водителей, у которых в организме найдут вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов», но при этом не относящиеся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам.

МВД в пояснительной записке к законопроекту указывает на необходимость изменить приказ Минздрава № 933н о порядке проведения медосвидетельствования: в ведомстве предлагают прописать там особенности тестирования водителей на наличие лекарств. Пока что не сообщается, будет ли в документе указана предельная концентрация веществ в организме, появится ли их перечень. Общественное обсуждение этого проекта завершится на текущей неделе, 29 декабря.

Напомним, недавно Конституционный суд запретил работодателям переписывать штрафы за нарушения ПДД на сотрудников, которые пользуются служебным транспортом.

Россия авто и общество законы

 

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