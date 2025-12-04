Авторынок ×
Старт продаж кроссовера Evolute i-Joy нового поколения: полный прайс-лист

Близнецом «новинки» является Nammi 06 (или же Dongfeng Vigo в других странах). Стартовая рекомендованная розничная цена на российском рынке равна 2 715 000 рублей.

Полностью электрический кроссовер Evolute i-Joy стал второй моделью российского бренда, созданного компанией «Моторинвест». Электрокар появился в 2022 году, «донором» для него стал Fengon E3 EV (другое название – Seres 3), входящий в портфель концерна Dongfeng. Компания анонсировала Evolute i-Joy второго поколения в первой декаде октября 2025 года, а теперь стало известно о старте продаж кроссовера.

На фото: Evolute i-Joy второго поколения

Как Kolesa.ru сообщал ранее, «близнецом» модели, которую в РФ начали продавать как Evolute i-Joy второй генерации, является ещё один паркетник из обширной линейки Дунфэна. Он поступил в продажу в Китае весной 2025-го под названием Nammi 06, на других рынках представлен под именем Dongfeng Vigo. Выпуск «электрички» i-Joy с иными эмблемами и шильдиками налажен на заводе в Липецкой области.

«Второй» Evolute i-Joy представлен в трёх комплектациях – Business, City и City+. Рекомендованная розничная цена стартового варианта равна 2 715 000 рублей, а с учётом действующих программ купить такой паркетник можно за 1 790 000 рублей. В списке его оснащения числятся: 17-дюймовые колёсные диски, передние и задние датчики парковки, полностью светодиодная оптика, датчик света, камеры кругового обзора 360°, круиз-контроль, климат-контроль и функция бесключевого доступа.

У среднего исполнения рекомендованная розничная стоимость составляет 2 865 000 рублей, а ценник с учётом действующих акций – 1 940 000 рублей. Такому i-Joy второго поколения достались: 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная система дальнего и ближнего света, а также различные водительские помощники.

Стоимость топ-версии City+, согласно прайс-листу, составляет 2 915 000 рублей, а с учётом действующих программ цену можно снизить до 1 990 000 рублей. Этот вариант отличается от «просто» City только наличием панорамной стеклянной крыши. Интерьер един для всех версий: перед водителем располагается цифровая приборка диагональю 8,88 дюйма, а по центру передней панели установлен планшет информационно-развлекательной системы диагональю 12,8 дюйма. Предусмотрено и устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
На фото: салон Evolute i-Joy нового поколения
Следующий Evolute i-Joy базируется на платформе Quantum S3. Габаритная длина нового кроссовера равна 4306 мм (на 70 мм меньше, чем предшественник), ширина – 1868 мм (на 18 мм больше), высота – 1645 мм (на 5 мм меньше), а расстояние между осями составляет 2715 мм (на 60 мм больше). Его дорожный просвет равен 180 мм, салон рассчитан на пятерых седоков. Особенностью является двухсекционная багажная дверь с откидным бортом, который можно использовать в качестве «скамейки» во время стоянки.

Evolute i-Joy второго поколения оснащается единственным 163-сильным электромотором, расположенным на передней оси (отметим, у «донора» – 184 л.с.), его максимальный крутящий момент равен 290 Нм. Модели положена тяговая батарея ёмкостью 51,87 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 386 км (при расчёте по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» такому паркетнику требуется 8 секунд, а его максимальная скорость равна 150 км/ч.

Напомним, минувшей осенью в России стартовали продажи ещё одной новинки Evolute – рестайлингового гибридного кроссовера i-Space. Корреспондент Kolesa.ru уже испытал этот SUV в деле, все подробности – в нашем тест-драйве.

