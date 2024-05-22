Кроссовер Evolute i-Joy получит тяговую батарею российского производства

Российская марка Evolute была создана компанией «Моторинвест» в 2022 году, изначально под ней на заводе в Липецкой области начали выпускать электромобили, однако позже линейку пополнил и гибридный кроссовер. Первым паркетником бренда стал Evolute i-Joy, он вышел на российский рынок в ноябре 2022-го.

На фото: Evolute i-Joy

«Донором» для Evolute i-Joy стал «китаец» Fengon E3 EV, другое его название – Seres 3. Напомним, Fengon представляет собой бренд совместного предприятия Dongfeng и фирмы Sokon, а марка Seres принадлежит Sokon. Габаритная длина паркетника равна 4385 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями у него составляет 2655 мм. Паспортный дорожный просвет – 180 мм, объём багажника – 535 литров (1225 литров при сложенных сидениях).



У Evolute i-Joy спереди стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска; привод исключительно передний. Этот паркетник оснащается электромотором, мощность которого составляет 163 л.с., а максимальный крутящий момент – 195 Нм. На разгон с места до «сотни» требуется 8,9 секунды, а его максимальная скорость равна 155 км/ч.



Изначально у модели под полом салона была установлена литий-ионная батарея ёмкостью 53 кВт*ч. При расчёте по устаревшему циклу NEDC запас хода на одной зарядке у такого кроссовера составляет 407 км. Однако в дальнейшем модель планируется оснащать другим тяговым аккумулятором – российского производства.



На фото: новая батарея Evolute i-Joy российского производства

Как рассказали в пресс-службе Evolute, разработкой батареи для электрического кроссовера занималась компания «Системы Автономной Энергии» (САЭ), входящая в группу компаний «Итэлма». Она имеет собственное производство, которое находится в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что у компании есть опыт выпуска тяговых инверторов и зарядных устройств для электромобилей, электробусов, троллейбусов с автономным ходом и другого электротранспорта.



Ёмкость батареи для Evolute i-Joy от САЭ превышает 60 кВт*ч. В результате дальнобойность без подзарядки должна увеличиться на 20% и составить 480 км (при расчёте по циклу WLTP). В компании отметили, что номинальное напряжение новой тяговой батареи оценивается более, чем в 350 В. При создании батареи разработчики учитывали дорожные и климатические условия страны. Известно, что сейчас Evolute уже начал тестирование батареи «с местной пропиской».



Сообщается, что впоследствии тяговыми батареями российского производства будут оснащаться и другие электромобили Evolute. Актуальный модельный ряд, помимо паркетника i-Joy включает в себя электрический седан i-Pro, «зелёные» кроссоверы i-Sky и i-Jet, минивэн i-Van, а также семиместный SUV с гибридной установкой — i-Space.

