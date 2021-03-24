Старт продаж ПМАС

Партнерский материал
ПМАС-2021 – это более 3000 кв.м, заполненных автомобилями настоящего, будущего и прошлого.
Приобретайте электронный билет* со скидкой на сайте
8-11 апреля вас ждут:
- Новинки от европейских, российских, японских, корейских, американских и китайских автопроизводителей!
- Массовый тест-драйв серийных моделей.
- Присоединяйтесь к электрическому миру! Tesla, BMW, впервые на российском рынке китайские электрические кроссоверы, электрические минивэны.
- Испытание автомобилей будущего на тест-драйвах электромобилей.
- Детская интерактивная зона от Лат 24.
- Тюнинг-гараж.
- Впервые в Санкт-Петербурге уникальная экспозиция «Олдтаймер-Галерея», где Вы увидите редчайшие ретро-шедевры, в т. ч. первый российский автомобиль Яковлева и Фрезе (1896). Гараж Особого Назначения отметит своё 100-летие обширным информационным стендом, на котором впервые презентует публике свой общедоступный Музей. Интересный анонс об этой обширной экспозиции смотрите на сайте pmas.ru.
- Военная техника в гражданском исполнении.
- Онлайн-бронирование новых автомобилей.
Не пропустите Петербургский автосалон 8-11 апреля 2021 в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Петербургское шоссе, 64/1)
*1 билет действителен на единоразовое посещение в 1 день выставки. Дети до 10 лет бесплатно.
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