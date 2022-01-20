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Старый штраф не вернётся: за превышение средней скорости пока наказывать не будут

20.01.2022 100 0 0

В Министерстве внутренних дел РФ на сегодняшний день считают, что возвращать такое нарушение и соответствующую санкцию для автовладельцев преждевременно.

 

Количество дорожных камер в России с каждым годом растёт. Ранее их использовали не только для измерения скорости движения автомобилей в конкретный момент, но и для вычисления так называемой «средней скорости». Для этого использовался замер показателей в определённых местах – к примеру, на въезде и на выезде из небольшого населённого пункта. После высчитывалась та самая средняя скорость движения: по формуле, включающей в себя расстояние между точками и потраченное на путь время. В итоге, если показатель превышает допустимый, автовладельцам присылали «письмо счастья».

Для этого в стране использовалось более тысячи комплексов фиксации нарушений ПДД. Практика применялась с 2013 года и была официально отменена в 2021-ом. Напомним, чаще всего такой вариант применялся в регионах, что неудивительно, ведь такой вариант контроля скорости обходится значительно дешевле: на определённом участке требуется установить всего две камеры и настроить алгоритм расчёта средней скорости проезжающих машин. А чтобы наказывать за «мгновенное превышение», нужно больше устройств на протяжении того же отрезка пути.

Этот способ выявления нарушителей в течение нескольких лет вызывал критику как со стороны автовладельцев, так и со стороны отдельных депутатов. Правда, их предложения по введению запрета на использование такой практики были отклонены. Они базировались на том, что в ПДД не внесли понятие «средняя скорость», соответственно и права наказывать водителей за её превышение у властей не было. Это, кстати, помогало не желавшим платить штраф выигрывать соответствующие дела в суде.

О том, что спорная практика наказания автомобилистов ушла в прошлое, стало известно в сентябре прошлого года. Однако уже в начале 2022-го СМИ сообщили о том, что законодатели снова заговорили о возможном возвращении старого штрафа: тогда пояснялось, что в МВД ищут возможность снова использовать этот вариант поиска нарушителей скоростного режима.

Однако в ближайшее время водителей не будут штрафовать за превышение средней скорости: в МВД считают «преждевременным» решение о возвращении такого наказания, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-центр ведомства. При этом, по данным издания, Министерство внутренних дел совместно с Минюстом всё-таки занималось проработкой вопроса закрепления в пунктах закона административной ответственности автовладельцев «за нарушения установленного скоростного режима на протяжённом участке дороги», то есть за превышение средней скорости. Обсуждение велось ещё с апреля 2021 года в соответствии с поручением вице-премьера Марата Хуснуллина.

Однако в МВД сейчас не готовы возвращаться к былой практике. Проблема в правовых пробелах в нынешнем российском законодательстве: речь о том, что правоохранителям сложно установить место, где было совершено правонарушение, кроме того, есть проблемы с определением «соответствующей территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления должностных лиц».

Так, в ведомстве напомнили о решении Верховного суда от 2019 года, когда дело вернули на новое рассмотрение из-за того, что в качестве места совершения правонарушения был указан отдельный участок автодороги. Такой вариант сейчас недопустим, в частности по причине того, что на отрезок трассы может распространяться юрисдикция разных судов.

Пока что водителей продолжают штрафовать за «мгновенное превышение» скоростного лимита. Напомним, сейчас в стране продолжает действовать нештрафуемый порог превышения на 20 км/ч, однако власти уже не первый год думают о том, чтобы снизить его: в частности, предлагается вернуть старую норму («плюсом» не более 10 км/ч).

Россия авто и общество ПДД законы

 

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