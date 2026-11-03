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Stellantis готовится к возвращению внедорожника Jeep Scrambler

03.11.2026 112 0 0
Stellantis готовится к возвращению внедорожника Jeep Scrambler

Пока что американская марка подготовила концепт под названием Wrangler Scrambler SRT, его презентация прошла в рамках стартовавшей сегодня выставки SEMA.

Череда спецверсий, созданных на базе рамного внедорожника Jeep Wrangler в рамках кампании Twelve 4 Twelve, только недавно подошла к концу. Однако, американцы, судя по всему, вовсе не устали от обилия этого классического вездехода в самых разных ипостасях. Теперь на его основе был создан шоу-кар под названием Jeep Wrangler Scrambler SRT.

На фото: концепт Jeep Wrangler Scrambler SRT
На фото: концепт Jeep Wrangler Scrambler SRT
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На фото: концепт Jeep Wrangler Scrambler SRT
На фото: концепт Jeep Wrangler Scrambler SRT
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Концепт был представлен в ходе международной выставки SEMA, которая ежегодно собирает автопроизводителей и представителей тюнинг-ателье в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Wrangler Scrambler SRT призван отдать дань уважения модели CJ-8 Scrambler, которую американская марка выпускала в период с 1981 по 1986 годы.

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Шоу-кар представляет собой двухдверный грузовик со съёмной крышей, созданный для скоростных гонок в пустыне. Разработчики снабдили Jeep Wrangler Scrambler SRT полностью новой независимой передней подвеской с длинным ходом, которая позволила повысить точность рулевого управления, управляемость колёсами и устойчивость при движении на высокой скорости по бездорожью.

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Концепт получил 17-дюймовые бронзовые колёсные диски с бедлоками, обутые в комплект внедорожных шин BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 размером 37 дюймов. Кузов шоу-кара окрашен в ярко-оранжевый оттенок с чёрными вставками, шильдиками SRT и наклейками с надписью Scrambler, плюс возрождённое название отображено на планке на откидном борте пикапа.

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Jeep Wrangler Scrambler SRT получил капот с дополнительным воздуховодом, а также «акулий нос» за счёт иной радиаторной решётки, оформленной в стиле ретро (тем не менее, семь фирменных прорезей остались на месте). На корме можно увидеть подножку, которая интегрирована в задний бампер.

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Главной особенностью салона являются поворачиваемые на 180 градусов сиденья второго ряда, так что пассажиры могут ехать, глядя назад. Помимо этого, задний диван при необходимости можно и вовсе убрать, это позволит увеличить объём грузового отсека, который не имеет перегородки с пассажирскими местами. Габариты этого отделения равны 1803 x 1499 x 584 мм.

Jeep снабдил концепт Wrangler Scrambler SRT двигателем V8 Hemi SRT объёмом 6,4 литра, его максимальная мощность равна 477 л.с., а крутящий момент составляет 637 Нм. Напомним, такая же начинка была под капотом у Jeep Wrangler в спецверсии Willys 392. В компании не указали, сколько времени нужно новому концепту на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч), однако внедорожнику Wrangler Willys 392 на это упражнение требуется 4,5 секунды.

Ожидается, что в дальнейшем в линейке Jeep появится серийный вариант под возрождённым названием Scrambler, подробности об этой новинке появятся позже. Стоимость актуального стандартного Wrangler 2027 модельного года на сегодняшний день в США варьируется в диапазоне от 36 635 до 79 995 долларов (эквивалентно примерно 2,99 – 6,53 млн рублей по текущему курсу).

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Обновлено 04.11.2026
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