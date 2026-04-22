Stellantis отправил кроссовер Jeep Wagoneer S на доработку

22.04.2026 284 0 0
Весьма вяло продающийся SUV американской марки пропустит 2026 модельный год, но вернётся на рынок США в 2027-м.

Принадлежащая автогиганту Stellantis американская марка Jeep представила концепт полностью электрического кроссовера Wagoneer S в сентябре 2022 года, а полноценная премьера серийной версии этой модели прошла в конце весны 2024-го. В феврале 2025-го линейка пополнилась за счёт стартовой версии модели – Wagoneer S Limited. Тем не менее, объёмы продаж «электрички» на домашнем рынке остаются очень скромными.

На фото: актуальный кроссовер Jeep Wagoneer S Limited

Согласно подсчётам, за 2025-й Jeep Wagoneer S разошёлся по США тиражом 10 864 экземпляра (этому поспособствовали в том числе скидки от дилеров), однако после отмены федеральной налоговой льготы показатель продаж резко упал. Так, в четвёртом квартале прошлого года дилерам удалось реализовать всего 438 кроссоверов. А в первом квартале 2026-го результат сократился до 175 единиц.

Как рассказали в Automotive News, Stellantis решил отправить Jeep Wagoneer S «в творческий отпуск», то есть на доработку. Поэтому кроссовер пропустит 2026 модельный год, но вернётся на домашний рынок в 2027 модельном году, причём ожидается, что вернётся он уже с обновками.

В компании пообещали «улучшение производительности аккумулятора, программного обеспечения и функциональных возможностей». Главным изменением, вероятно, станет переход на порт NACS (North American Charging Standard), что позволит владельцам Wagoneer S получить доступ к зарядным устройствам Tesla Supercharger без адаптера. Какие ещё обновки получит SUV 2027 модельного года, станет известно позже.

На фото: актуальный кроссовер Jeep Wagoneer S Launch Edition

На американском рынке по-прежнему присутствует Jeep Wagoneer S 2025 модельного года. Он представлен в двух версиях – стартовой Limited и топовой Launch Edition. Согласно официальному сайту марки в США, стоимость актуального базового «электрокросса» равна 65 200 долларов (эквивалентно примерно 4,88 млн рублей по текущему курсу), а за богатое исполнение просят не менее 70 200 долларов (около 5,25 млн рублей).

Напомним, первым на американский рынок вышел кроссовер в топ-версии Wagoneer S Launch Edition. Этот вариант оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Его максимальная совокупная отдача равна 608 л.с., а крутящий момент – 837 Нм. Также ему положена 400-вольтовая тяговая батарея ёмкостью 100,5 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 487 км (при расчёте по циклу EPA), на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому SUV требуется 3,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 200 км/ч.

У стартового варианта Wagoneer S Limited максимальная отдача аналогичной силовой установки снижена до 507 л.с. и 710 Нм. При этом время разгона до 60 миль в час увеличилось примерно до четырёх секунд.

Марка Jeep продолжает развивать и свои модели с ДВС. Так, в конце минувшей зимы стало известно о том, что внедорожник Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi (в ходе «тотального озеленения» Stellantis отправил их в отставку, но теперь стратегия сменилась, так что их вернули в строй).

