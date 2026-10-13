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Stellantis подготовил предвестника нового хэтчбека DS №3

13.10.2026 439 0 2
Stellantis подготовил предвестника нового хэтчбека DS №3

Французская марка показала концептуальную пятидверку, которая получила название DS F3VER, на стартовавшем недавно автосалоне в Париже.

Принадлежащий концерну Stellantis бренд DS теперь добавляет в названия своих моделей символ «№», чтобы подчеркнуть «принадлежность бренда DS к лучшим представителям мира французского шика», в качестве примера компания привела известную парфюмерную линейку Chanel. Первенцем стал кросс-лифтбек DS №8, а теперь марка, судя по всему, готовит новый хэтчбек DS №3, который придёт на смену актуальной пятидверке DS 3.

На фото: концепт DS F3VER

Напомним, нынешний кроссовер с индексом 3 дебютировал в 2018 году, а обновление пережил в 2022-м. В рамках автосалона в Париже, открывшего свои двери вчера, марка DS презентовала предвестника потенциальной новинки: концептуальный пятидверный хэтчбек получил название DS F3VER. Правда, информацию о технике, а также интерьер компания пока не раскрыла, так что на данный момент предлагается изучить только дизайн экстерьера этого шоу-кара.

DS F3VER получил «Y-образную» оптику в виде крылатых «галочек» и тонких вертикальных полосок, напоминающих «слёзы». По центру передней части проходит выемка с подсвечиваемым логотипом, ниже располагается большой воздухозаборник, нижнюю кромку переднего и заднего бамперов, а также боковины украшает светло-золотистая полоска, плюс аналогичная широкая окантовка имеется у крыши.

Профиль украшают чёрно-золотистые колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину, скрытые дверные ручки и небольшие наружные зеркала. Корму разработчики снабдили большими объёмными фонарями, которые выступают за пределы корпуса, между ними находится надпись с названием концепта, ниже – эмблема с подсветкой. Верхнюю часть багажной двери венчает лаконичный спойлер.

Габаритная длина DS F3VER равна 4,19 метра, ширина – 1,84 метра, высота – 1,46 метра, а расстояние между осями составляет 2,70 метра. Объём багажника у шоу-кара составляет 400 литров. Не исключено, что у серийной версии будет только полностью электрическая начинка (вероятно, единственный электромотор установят на передней оси), в этом случае она, вероятно, поборется за покупателей с Mini Cooper Electric.

Информации о ценах будущего нового хэтчбека DS №3 пока, конечно же, нет. Отметим, актуальная гибридная пятидверка DS 3 на домашнем рынке, во Франции, продаётся по цене от 37 000 до 40 050 евро (эквивалентно примерно 3,49 – 3,78 млн рублей по текущему курсу), а стоимость «электрички» варьируется здесь в диапазоне от 43 250 до 46 400 евро (около 4,08 – 4,38 млн рублей).

Напомним, в конце минувшей весны Stellantis презентовал свою новую стратегию, которая включает в себя выпуск 60 новинок и создание единой платформы STLA One (очевидно, она ляжет и в основу нового DS №3). Универсальная «тележка» предназначена в первую очередь для Европы и для моделей классов В, С и D.

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