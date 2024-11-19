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  • Стильный бюджетный хэтчбек Nammi 01 от Dongfeng превратился в кроссовер

Стильный бюджетный хэтчбек Nammi 01 от Dongfeng превратился в кроссовер

19.11.2024 275 0 0

Новое исполнение под названием Cross дебютировало в статусе концепта. Впрочем, впоследствии «внедорожная» версия вполне может стать серийной.

В Китае Nammi с прошлого года является отдельным электрическим брендом концерна Dongfeng. Эта марка «выросла» из одного из многочисленных подразделений компании. В гамме пока лишь одна модель – простенький, но стильный хэтчбек Nammi 01 с безрамочными дверями. При этом пятидверка уже успела получить пару особых исполнений. А теперь подготовлен задел еще и для кросс-версии: в рамках проходящего в эти дни автосалона в Гуанчжоу дебютировал шоу-кар Nammi 01 Cross.

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Концепт имеет более внушительные бамперы, на колесных арках есть глянцевые черные накладки. Под объединяющей фары диодной полоской появилось пиксельное табло. На крыше Nammi 01 Cross установили светодиодные же «прожекторы». Наконец, кросс-версия «обута» во вседорожную резину.

Прототип выставили с тонированными стеклами и запертыми дверями. Внутри серийного стандартного электрохэтча Nammi 01 – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и «парящая» консоль между передними креслами.

О технике 01 Cross производитель не рассказал. Обычный хэтчбек предложен с одним электромотором (он установлен на передней оси) мощностью 95 л.с. (160 Нм). Батарею можно выбрать – емкостью 31,45 или 42,3 кВт*ч. Запас хода в зависимости от версии – от 310 до 430 км по китайскому циклу CLTC.

Стандартный Nammi 01 для Китая
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Стандартный Nammi 01 для Китая
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Стандартный Nammi 01 для Китая
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Стандартный Nammi 01 для Китая
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Стандартный Nammi 01 для Китая
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Про серийные перспективы кросс-версии в Dongfeng не упомянули. Впрочем, «внедорожный» хэтч вполне может встать на конвейер. Стандартный же электрокар сегодня стоит от 75 800 юаней (около 1,04 млн рублей по текущему курсу).

Между тем хэтчбек уже выбрался за пределы китайского рынка, причем он представлен даже в Европе. В других странах электрокар известен как Dongfeng Box.

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