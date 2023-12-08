Штрафы за превышение средней скорости хотят вернуть: проект изменений в ПДД доработали

Согласно поправкам, новые нормы, касающиеся автомобилистов, вступят в силу не в начале грядущей весны, а с 1 сентября 2024 года (в случае их одобрения).

В некоторых регионах РФ в прошлом десятилетии водителей наказывали за превышение так называемой «средней скорости». Позже, в 2021-м, подобную практику было решено прекратить, потому что эти штрафы нередко оспаривались, причём решения принимались в пользу автомобилистов. Однако ситуация в сравнительно скором времени может измениться: Минтранс ранее подготовил требуемые для возвращения нормы поправки в ПДД, а теперь есть и доработанная версия этого проекта.

Как сообщает «Коммерсант», сейчас Министерство транспорта РФ готовит проект изменений в ПДД, касающихся превышения средней скорости, к межведомственному согласованию. Новые поправки предполагают, что нормы вступят в силу не 1 марта 2024-го, а ещё через полгода – 1 сентября. Известно, что документ будет включать в себя как термин «средняя скорость», так и запрет на её превышение. Доработанная редакция проекта размещена на сайте regulation.gov.ru.



Среднюю скорость планируется рассчитывать по времени, которое автомобилист тратит на проезд между двумя или несколькими дорожными камерами, расположенными на определённом участке. Минтранс предлагает дополнить пункт 10.1 ПДД с указанием на обязанность водителей следовать «со скоростью, не превышающей установленного ограничения» уточняющей фразой — «в том числе средней».

За превышение рассчитанного по формуле показателя будут положены штрафы: соответствующие пункты в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) планируется добавить позже, об этом рассказали представители Минтранса и Минэкономики (ведомство поддержало предложенные изменения в ПДД). Сейчас соответствующие поправки уже находятся в разработке.



В Минэкономики отметили, что «существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяжённых участках автодорог». В ведомстве добавили, что в итоге водители в зоне действия камер двигаются по принципу «торможение – разгон», чтобы избежать штрафов за превышение моментальной скорости.

Поддержали возвращение штрафов за превышение средней скорости и некоторые регионы РФ. В списке числятся Татарстан, Дагестан, Московская, Смоленская и Вологодская области, а также Краснодарский край и Хабаровский край. Минтранс также пояснил, что из-за нововведений регионам не придётся столкнуться с дополнительными тратами, однако для фиксации средней скорости потребуется «отдельное программное обеспечение». Согласно подсчётам на начало текущего года, на российских дорогах числится примерно 24 тыс. стационарных камер.



С целью избавиться от правового пробела в КоАП пропишут, что местом совершения водителем правонарушения (при превышении средней скорости) будет считаться зона контроля последней камеры из цепочки приборов-участников. Известно, что соответствующие дополнительные требования будут перечислены в правилах применения дорожных камер: Минтранс уже разрабатывает проект, подробности станут известны позже.