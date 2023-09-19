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  • Улыбнитесь, вас снимают: штрафы за превышение средней скорости вернутся грядущей весной

Улыбнитесь, вас снимают: штрафы за превышение средней скорости вернутся грядущей весной

19.09.2023 181 5 0

Законопроект, предусматривающий возвращение старой практики, от которой было решено отказаться ещё несколько лет назад, завершил этап общественного обсуждения.

В России в прошлом десятилетии водителей в различных регионах нередко наказывали за превышение так называемой «средней скорости». Пока что соответствующего термина в Правилах дорожного движения нет, однако скоро это изменится: Минтранс РФ в начале прошлого месяца подготовил соответствующие поправки в ПДД и занялся проектом изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает Autonews.ru, cейчас будущее постановление правительства, касающееся штрафов за превышение средней скорости, уже прошло стадию публичных обсуждений на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработанный Минтрансом РФ документ предполагает, что понятие «средняя скорость» появится в действующих ПДД 1 марта 2024 года, позже появятся штрафы за превышение установленного на определённом участке показателя.

Согласно проекту, под средней скоростью следует понимать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Измерять этот показатель планируется исходя из показаний двух дорожных камер и времени, которое водитель потратил на движение между ними. В случае, если значение превысит указанное в программе допустимое, автовладелец получит «письмо счастья».

Ранее водители обжаловали такие штрафы и из-за отсутствия термина в ПДД, и по причине того, что нельзя было точно определить место правонарушения: из-за этого практику прекратили применять в 2021 году. Теперь же в качестве пункта правонарушения предлагается считать место установки последней камеры, с помощью которой было выявлено превышение средней скорости (в итоге фиксация будет проводиться в конкретной точке на территории конкретного субъекта).

Важным моментом, требующим уточнения, остаётся размер штрафов. Пока что представители ведомства не распространяются о том, как именно будут наказывать нарушителей. Издание со ссылкой на экспертов, участвовавших в обсуждении проекта, отмечает, что взыскание окажется таким же, как при превышении «моментальной» скорости: 500 рублей за превышение лимита на 20-40 км/ч, от 1000 до 1500 рублей за превышение на 40-60 км/ч и т.д.

Известно, что сейчас операторы и разработчики дорожных комплексов фиксации нарушений ПДД готовятся к возврату вычисления средней скорости машин на дорогах. По словам руководителя компании «Астралаб» Сергея Ласкина, часть уже установленных дорожных камер придётся перевесить, так как на участках, где будет отслеживаться средняя скорость должно быть по одному въезду и выезду, а также единый скоростной режим на всей протяжённости пути.

По данным МВД, на момент начала текущего года на дорогах в РФ насчитывается более 23,8 тыс. стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД и около 3,2 тыс. передвижных камер. В течение 2022-го автовладельцы получили свыше 150 млн постановлений, касающихся не соблюдения скоростного режима, из них 95% пришлись на превышение на 20-40 км/ч. В текущем году самым распространённым по-прежнему остаётся именно это нарушение.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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5 комментариев
19.09.2023 13:57
Papirus

Походу деньги для фронта надо снова собирать… может лучше СМСками, а детей лечить из бюджета?

19.09.2023 21:53
dodgeram

запреты везде, всего и всюду начались задолго до фронта.

19.09.2023 18:11
4qwerty

Ну хоть что-то. Ещё бы +20 убрать и штрафы повысить раз так в 10, но это прям мечты-мечты

19.09.2023 21:51
dodgeram

стесняюсь спросить, а что вы в таком случае забыли на сайте про автомобили?
клуб любителей жизни в общаге и поездок с джамшутами на такси - это гдето у шваба.
правда есть ньюанс, всё что пропагандонит тот клуб - он пропагандонит для других.
сами его члены утопают в роскоши и ездят на всяких там номерах типа ААА, где хотят и сколько хотят.

19.09.2023 19:56
Яшка

Лично по себе заметил, что раньше когда гибоды в кустах с радаром сидели и единственным шансом узнать об их существовании было моргание фар встречных машин,я часто попадался на штрафы.А теперь когда везде камеры то уже забыл когда последний раз штрафы приходили.Больше 10 лет назад точно.Так что экономия в моем случае на лицо.

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