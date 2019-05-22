Страховщикам готовят наказание за некачественный ремонт автомобилей по ОСАГО

На долю дел, в которых страховщик отправляет машины за свой счёт на СТО, приходится в среднем по стране около 20%. В оставшихся случаях по-прежнему используются денежные выплаты.

Так называемая «ремонтная реформа ОСАГО» стартовала в России около 2 лет назад. Согласно ей, приоритетной для страховщиков стала натуральная форма возмещения ущерба (то есть ремонт), а не денежные выплаты. С помощью этой нормы страховщики планировали сократить объём издержек, так как при выплатах деньгами большие суммы нередко уходят на оплату штрафов и услуг автоюристов.

Оспорить ремонт в суде сложнее, поэтому подобных расходов, по логике, должно быть меньше. Однако, неприятным сюрпризом для страховщиков стало то, что ремонтировать автомобили по ОСАГО разрешили только с использованием новых деталей. При этом в случае денежной выплаты расчёт суммы ведётся с учётом износа деталей машины, повреждённой в ДТП.

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, в среднем по стране до 20% выплат по ОСАГО осуществляется с помощью ремонта машин. Как нам пояснили в РСА, эта доля зависит от региона РФ, от того, насколько активны в нём автоюристы, а также от конкретных компаний (есть ли у них партнёрские СТОА). При этом глава Союза отметил, что цель, которая была поставлена перед «ремонтной реформой», достигается: ведь за последние пару лет число судебных споров снизилось.

Чтобы направить машину на ремонт, страховщикам нужно учесть несколько требований: так, расстояние до сервиса от места ДТП или от места жительства собственника (по его выбору) не должно превышать 50 км. Ремонт нужно завершить не более, чем за 30 дней, при этом каждый день просрочки обернётся для компании штрафом в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантия на ремонт составляет 6 месяцев, а на кузовные и лакокрасочные работы – 12 месяцев. Если автомобили не старше 2 лет и имеют гарантию, то они должны направляться на ремонт на авторизованные сервисные станции.

Теперь в ЦБ решили озаботиться введением санкций по отношению к страховщикам, которые нарушили нормы натурального возмещения ущерба, об этом сообщает «Коммерсант». Согласно документу, компания лишается права отправлять машины на СТО в случае, если она два или более раза (в течение года) нарушила требования, предъявляемые к восстановительному ремонту. Сроки отстранения стартуют с 3 месяцев (в случае, если количество нарушений составляет не более 0,5% от всех ремонтов по ОСАГО); но могут увеличиться до года, если на долю таких нарушений придётся больше 1,5%.

Соответствующее указание было вчера, 21 мая 2019 года, опубликовано на сайте Центробанка. Оно вступит в силу через 10 дней с момента размещения.

Согласно статистике жалоб клиентов страховых компаний в Банк России, в первом квартале только 4% от общего количества пришлись на натуральное возмещение ущерба. Если учесть, что всего поступило примерно 9,8 тыс. обращений, ремонтом остались не довольны менее 400 человек. В РСА отмечают, что введение санкций на страховщиков не повлияет: по их словам система ремонта машин по ОСАГО работает без сбоев, а случаи жалоб единичны.

Однако, средняя выплата, а также их сумма продолжают расти. В первой трети 2019 года первое значение увеличилось на 3,1% до 66,3 тыс. рублей. Сумма же подросла на 15,7% до 51,9 млрд рублей. При этом средняя цена полиса ОСАГО (для физлиц, владельцев «легковушек») продолжает снижаться: с начала года они подешевели на 5,6% до 5 219 рублей.