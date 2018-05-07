О том, что российским мотоциклистам теперь сложнее купить полис ОСАГО, стало известно в прошлом месяце, причём эта тенденция не связана с так называемыми «убыточными» для страховщиков регионами. Сейчас сообщается, что страховые компании или напрямую отказывают в оформлении полисов, или искусственно создают барьеры для их продажи.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник, страховщики не хотят продавать полисы владельцам мотоциклов из-за того, что не желают выплачивать большие суммы компенсаций при авариях. Это происходит из-за того, что ущерб от ДТП увеличивается, так как зачастую сами мотоциклисты получают травмы. А значит, платить приходится и за повреждения ТС, и по риску «здоровье».

Новости / Авто и общество Сумма выплат по ОСАГО сократилась почти на треть Согласно предварительным сведениям РСА по ОСАГО, размер средней выплаты по итогам первых трёх месяцев текущего года составил 64 225 рублей. Этот результат говорит о снижении показателя на 12,7% (или на 9 331 рубль) по...

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Однако официальная причина для отказа в продаже полисов ОСАГО байкерам – это наплыв клиентов. Отметим, таких страхователей с началом мотосезона в стране действительно стало больше. О том, что в разы возросло число жалоб на страховщиков сообщает адвокат «Свободы выбора» Сергей Радько. Этот факт уже отметили и в Центробанке.

По сведениям издания, во многих компаниях утверждают, что оформить полис можно только после осмотра транспортного средства, который проводится в одном-двух, как правило, отдалённых офисах и очередь на этот осмотр расписана на пять-семь дней вперёд. Другие страховщики отмечали, что заявление на заключение ОСАГО будет рассматриваться в течение месяца, также сотрудники говорили о том, что корпоративная система «не пропускает договор».

Адвокат рассказал о том, что все страховщики предлагают оформить е-ОСАГО, однако сделать это непросто, потому что рубрикаторы СК при выборе модели мотоцикла показывают крайне ограниченный список: нужный мотоцикл можно просто не найти. При этом заключение договора на иную модель, конечно же, станет поводом для отказа в возмещении ущерба после ДТП. И даже если таких препятствий нет, нередко сайты страховщиков попросту зависают в момент оформления.

По словам представителей ЦБ, страховые компании имеют право попросить клиента о проведении осмотра ТС при заключении договора ОСАГО. Однако те могут отказаться, в случае, если их не устраивает место его проведения, тогда полис всё равно должен быть продан клиенту, даже без осмотра мотоцикла. При этом регулятор указывает, что рассмотрение страховщиками заявления о заключении договора в течение месяца и даже недели не допускается.

В Банке России напомнили о том, что по официальным правилам профессиональной деятельности страховщиков ОСАГО, компании должны либо заключить договор в день обращения клиента, либо, в случае проведения осмотра транспортного средства, – не позднее пяти дней с момента поступления заявления.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России снижаются продажи новых мотоциклов, растёт спрос на подержанные. Так, по итогам 2017 года продажи на вторичном рынке мототехники выросли на 3,2% до 73 700 единиц.