Страховщики ОСАГО: продавать полисы мотоциклистам невыгодно

Страховщики ОСАГО: продавать полисы мотоциклистам невыгодно

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Проблема оказалась в низкой марже по договорам страхования владельцев мототранспортных средств.

О том, что российским мотоциклистам теперь сложнее купить полис ОСАГО, стало известно в прошлом месяце, причём эта тенденция не связана с так называемыми «убыточными» для страховщиков регионами. Сейчас сообщается, что страховые компании или напрямую отказывают в оформлении полисов, или искусственно создают барьеры для их продажи.

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Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник, страховщики не хотят продавать полисы владельцам мотоциклов из-за того, что не желают выплачивать большие суммы компенсаций при авариях. Это происходит из-за того, что ущерб от ДТП увеличивается, так как зачастую сами мотоциклисты получают травмы. А значит, платить приходится и за повреждения ТС, и по риску «здоровье».

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Однако официальная причина для отказа в продаже полисов ОСАГО байкерам – это наплыв клиентов. Отметим, таких страхователей с началом мотосезона в стране действительно стало больше. О том, что в разы возросло число жалоб на страховщиков сообщает адвокат «Свободы выбора» Сергей Радько. Этот факт уже отметили и в Центробанке.

По сведениям издания, во многих компаниях утверждают, что оформить полис можно только после осмотра транспортного средства, который проводится в одном-двух, как правило, отдалённых офисах и очередь на этот осмотр расписана на пять-семь дней вперёд. Другие страховщики отмечали, что заявление на заключение ОСАГО будет рассматриваться в течение месяца, также сотрудники говорили о том, что корпоративная система «не пропускает договор».

Адвокат рассказал о том, что все страховщики предлагают оформить е-ОСАГО, однако сделать это непросто, потому что рубрикаторы СК при выборе модели мотоцикла показывают крайне ограниченный список: нужный мотоцикл можно просто не найти. При этом заключение договора на иную модель, конечно же, станет поводом для отказа в возмещении ущерба после ДТП. И даже если таких препятствий нет, нередко сайты страховщиков попросту зависают в момент оформления.

По словам представителей ЦБ, страховые компании имеют право попросить клиента о проведении осмотра ТС при заключении договора ОСАГО. Однако те могут отказаться, в случае, если их не устраивает место его проведения, тогда полис всё равно должен быть продан клиенту, даже без осмотра мотоцикла. При этом регулятор указывает, что рассмотрение страховщиками заявления о заключении договора в течение месяца и даже недели не допускается.

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В Банке России напомнили о том, что по официальным правилам профессиональной деятельности страховщиков ОСАГО, компании должны либо заключить договор в день обращения клиента, либо, в случае проведения осмотра транспортного средства, – не позднее пяти дней с момента поступления заявления.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России снижаются продажи новых мотоциклов, растёт спрос на подержанные. Так, по итогам 2017 года продажи на вторичном рынке мототехники выросли на 3,2% до 73 700 единиц.

 

Теги: Авто и общество , В России , Мото , Страхование , возмещение ущерба , жалобы на страховщиков , мотосезон , мотоциклисты , мотоциклы , осаго , полис осаго , страховщики , страховые компании , страховые полисы , ущерб , Центробанк
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