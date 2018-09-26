Реформа «автогражданки», на которой настаивают как страховщики, так и Центробанк вместе с профильными ведомствами, по-прежнему не имеет законопроекта с чётко перечисленными изменениями. Первый этап либерализации ОСАГО должен был начаться в конце лета, однако теперь срок сдвигается как минимум на ноябрь. Скорее всего тарифы изменятся даже позже, так как конкретных предложений, которые регулятор отправит на регистрацию в Минюст, до сих пор нет.

Не так давно стало известно о том, что ЦБ заказал новые актуарные расчёты, чтобы понять, нужна ли реформа ОСАГО, так как в течение первой половины 2018 года сумма выплат клиентам серьёзно снизилась (на 36% по отношению к АППГ) и составила 66,5 млрд. рублей. За этот же период общий размер страховых премий сократился лишь на 2% и составил 107 млрд. рублей.

Новости / Авто и общество ОСАГО подорожает, но не раньше ноября По результатам этого обсуждения Центробанк составит указание о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% (в обе стороны) и направит его на регистрацию в Министерство юстиции РФ. В этом случае изменения могут вступить...

2308 0 0 21.09.2018

В ответ на результаты нового исследования президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс пообещал предоставить свои расчёты, которые подтвердят, что реформа этому сегменту страхования всё-таки нужна, несмотря на снижение суммы выплат.

Первый этап перехода к свободным тарифам в ОСАГО предполагает увеличение и уменьшение максимальной и минимальной ставок на 20%. То есть коридор базового тарифа будет не как сейчас 4 118 – 3 432 рубля, а 4 942 – 2 746 рублей. Предположительно страховщики будут использовать это изменение для повышения цены полисов.

Есть шанс сделать стоимость страховки более справедливой: для этого понадобится перенастройка системы коэффициентов, влияющих на итоговую цену документа. По этому вопросу есть много предложений, но конкретных решений пока нет.

Одной из довольно абстрактных идей является переход от страхования транспортного средства к страхованию водителя. В РСА это предложение не поддерживают. По словам исполнительный директор Союза Евгения Уфимцева, от этого выиграют лишь те автовладельцы, у которых несколько машин. Однако, это неактуально для большей части населения России. Во многих регионах на 1 000 граждан приходится 400 автомобилей, так что зачастую на одной машине ездят три-четыре члена семьи. Им выгоднее купить одну страховку на всем, чем каждому оформлять свой полис ОСАГО.

В РСА пояснили, что к обсуждению вопроса страхования именно водителя, а не ТС, можно будет вернуться после того, как появится возможность отслеживать стиль и поведение на дороге каждого автомобилиста. Но это перспектива не ближайшего будущего.

Также страховщики выступили против введения обязательной аудио- и видеозаписи процесса продажи ОСАГО. Страховщики предупредили, что это ударит по самим клиентам, так как именно им в итоге придётся платить за оснащение офисов необходимой техникой и за создание единой базы для хранения файлов. По словам Евгения Уфимцева, сейчас нет запрета на запись процесса покупки полиса, так что клиенты самостоятельно могут записывать видео и использовать их для предъявления претензии в случае нарушений со стороны страховой компании.

Единственное, что безоговорочно поддерживают страховщики, это усиление мер борьбы с теми, кто ездит без ОСАГО. Пока что речь идёт об увеличении штрафа для них. Сейчас он составляет 800 рублей, предлагается повысить его размер до 2 000 рублей. Ранее подобные законопроекты уже обсуждались, но не нашли поддержки в Госдуме.

Любопытно, что по словам Игоря Юргенса, первый этап либерализации ОСАГО может стать и последним: страховщики будут смотреть на реакцию клиентов. В случае массового отказа автовладельцев от покупки полисов, реформу могут свернуть.