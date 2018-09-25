О том, что нужно возложить обязанность вести аудио- и видеозапись процесса оформления ОСАГО на страховщиков, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующий законопроект появится в октябре 2018 года. Предположительно это позволит сократить количество случаев навязывания дополнительных услуг и отказов в продаже полисов.

Центробанк поддержал инициативу, которая касается записи процесса продажи полисов ОСАГО на видео. Как сообщают «Известия», по мнению регулятора, это повысит доступность «автогражданки», а эта задача является для него одной из главных.

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Запись, которую страховщики сделают в ходе продажи полиса, должна будет храниться в течение всего срока действия договора ОСАГО. С этой целью будет создана единая база данных. По мнению Анатолия Аксакова, затраты для компаний «будут минимальными», а значит, услуги подорожать не должны.

Однако, отметим, аппаратура всё-таки стоит денег, а закупить её придётся для каждого офиса продаж, к тому же средства понадобятся для создания информационной базы. И вполне логично предположить, что все эти расходы страховые компании распределят на клиентов. В «Альфастраховании» подсчитали, что затраты для рынка составят несколько миллиардов рублей.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс напомнил, что в России в год продаётся около 40 миллионов полисов ОСАГО. По его мнению, логичнее обязать автовладельцев вести аудио- и видеозапись оформления договора самостоятельно. Также они смогут сами хранить эту запись, а при необходимости – в случае претензий к процессу продажи – использовать свою запись (им не придётся запрашивать файл у страховщика).

Однако такие записи можно скорректировать, а это сулит новые проблемы для страховых компаний и ЦБ. То есть, чтобы обеспечить достоверность видеофайла, регулятору придётся разработать специальное мобильное приложение, по аналогии с тем, которое используется для оформления ДТП без сотрудников ГИБДД; или того, которое создают в рамках проекта «Народный инспектор» (для фиксации очевидцами фактов нарушения ПДД).

Совсем недавно в Центробанке заявили, что средняя цена полиса ОСАГО не увеличится после изменения базового тарифа. Напомним, верхняя планка вырастет с 4 118 до 4 942 рублей, а нижняя сократится с 3 432 до 2 746 рублей. При этом страховщики ранее уже говорили, что будут использовать расширение тарифного коридора для увеличения цены полисов, так что не совсем ясно, на основании чего в Банке России сделали свой вывод.