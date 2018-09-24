Центробанк: средняя цена ОСАГО не увеличится после изменения базового тарифа

Центробанк: средняя цена ОСАГО не увеличится после изменения базового тарифа

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Регулятор сделал предварительные оценки касательно изменения стоимости обязательной страховки для автовладельцев.

Несмотря на то, что страховщики сами говорили о планах по использованию первого этапа либерализации ОСАГО для увеличения стоимости полиса, в ЦБ считают, что средний ценник останется прежним. А для тех водителей, у которых значительный безаварийный стаж, стоимость «автогражданки» должна даже снизиться.

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По словам заместителя председателя Центробанка Владимира Чистюхина, изменение верхней и нижней границ базового тарифа в ОСАГО позволит вернуть страховые компании в регионы РФ. Он предполагает, что там, где есть конкурентная среда, тариф будет снижаться.

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Напомним, верхняя отметка базового тарифа вырастет с 4 118 до 4 942 рублей, а нижняя понизится с 3 432 до 2 746 рублей. Таким образом тарифный коридор будет расширен на 20% в обе стороны.

Предварительные оценки Банка России показали, что средняя цена полиса ОСАГО после расширения тарифного коридора останется «на таком же уровне, на каком есть сегодня», отметил Владимир Чистюхин.

Не совсем ясно, из чего при расчётах исходили в ЦБ. Стоит учесть, что сейчас страховые компании пользуются лишь верхней планкой и планируют продолжать работать по этой же схеме. Это было очевидно ещё в тот момент, когда страховщики заявили, что за счёт изменения тарифа сумеют покрыть убыток, полученный в 2017 году – 15 млрд. рублей.

Представитель Центробанка отметил, что одной из главных задач, стоящих перед ведомством, остаётся повышение доступности «автогражданки». Задачу предположительно смогла бы решить конкуренция в этом сегменте страхового рынка. Несмотря на различные предпринятые действия (запуск продаж е-ОСАГО, системы «Единый агент»), сейчас в ряде субъектов РФ по-прежнему есть сложности с покупкой полиса.

Другой задачей ЦБ является создание справедливой цены полиса для автовладельцев. Регулятор планирует перейти от страхования машины к страхованию водителя. Для этого ЦБ хочет в рамках первого этапа либерализации ОСАГО изменить систему коэффициентов, влияющих на итоговую стоимость договора.

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Согласно расчётам Банка России, страховые компании за период с 2007-го по конец 2017 года выплатили в рамках договоров ОСАГО свыше 1 трлн. рублей. При этом прибыль в сегменте за тот же период составила около 49,9 млрд. рублей.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , Страхование , осаго , страховые полисы , Центробанк
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