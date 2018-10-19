Страховщики пообещали, что ОСАГО подешевеет после реформы. Но не для всех

Страховщики пообещали, что ОСАГО подешевеет после реформы. Но не для всех

16 0 0
В списке регионов РФ, где цены на полисы «автогражданки» могут снизиться, насчитывается 20 субъектов.

Страховщики начали готовить автовладельцев к первому этапу перехода ОСАГО на свободные тарифы. Напомним, для этого они хотят реформировать систему коэффициентов, а также расширить коридор базового тарифа на 20% в сторону увеличения и уменьшения. Многие водители опасаются, что страховка для них подорожает. Это обосновано, если учесть, что сейчас все страховщики используют верхнюю планку тарифа. Однако, в РСА решили успокоить россиян, сказав, что для части автомобилистов «авторажданка» подешевеет.

new car with piggy bank, key on hood

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) делят все регионы РФ на три зоны: зелёную, жёлтую и красную. В первую попадают те, у которых Союз либо не выявил проблем с мошенничеством, либо успешно их решает. В третью – те, у которых высока убыточность, а во вторую – те, которые находятся на грани между зелёным и красным секторами.

Новости / Авто и общество
Известно, когда на цену ОСАГО перестанет влиять мощность двигателя автомобиля

Ведомство подготовило обновлённую версию законопроекта, предполагающего реформу ОСАГО. Ещё раньше Минфин предлагал отказаться от двух спорных коэффициентов, влияющих на цену полиса: мощности двигателя автомобиля клиента...

3252 0 0

В «зелёной зоне» сейчас находится 20 регионов, которым страховщики и пообещали удешевление полисов ОСАГО после первого этапа либерализации . На сегодняшний день в их число входят: Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Мордовия, а также Саха (Якутия).

Напомним, в ходе реформы ОСАГО схема расчёта цены полиса должна лишиться территориального коэффициента (КТ): показателя, который меняет цену полиса в зависимости от того, где преимущественно используется автомобиль. По мнению тех, кто продвигают эту идею, регион эксплуатации напрямую не влияет на аварийность. Сейчас получается, что аккуратный водитель вынужден переплачивать за полис, просто потому что проживает в регионе с высокой убыточностью.

Правда, не совсем ясно, как именно отмена территориального коэффициента удешевит полисы для водителей, проживающих в неубыточных регионах. Логичнее будет, если это поможет аккуратным водителям в регионах из «красной зоны» не переплачивать за полис.

Помимо этого инициаторы думают об отмене коэффициента мощности двигателей автомобилей (КМ). По их мнению, это также не влияет на аварийность клиентов. Вместо КТ и КМ страховщики будут использовать реформированные коэффициент бонус-малус (КБМ) и коэффициент возраста/стажа (КВС). Первый из них отвечает за скидку/надбавку в зависимости от уровня аварийности (планируется поменять методику его расчёта), второй основан на личных данных водителей. Количество учитываемых параметров предлагается увеличить до 50, предположительно, это позволит сделать полис более индивидуальным.

Bez-imeni-3

О новой системе расчёта тарифа уже задумались в «Страховом доме ВСК». По их предположениям, новая система позволит снизить цену полиса для молодых водителей с небольшим стажем вождения (в возрасте 23 лет со стажем от 1 года) на 6%. Для 30-летних автомобилистов со стажем не менее 5 лет с КБМ не ниже 6 класса и машиной с мотором мощностью до 100 л.с. договор обойдётся дешевле на 7%. А для тех, чей возраст от 50 лет, стаж – от 10 лет, класс КБМ – 13, цена страховки может снизиться на 14%.

В дальнейшем на стоимость ОСАГО может начать влиять также количество нарушений ПДД и даже манера вождения клиентов страховых компаний. Как ранее сообщал Kolesa.ru, подобные изменения ранее предлагал Минфин для следующего этапа перехода «автогражданки» на свободные тарифы.

 

Теги: Авто и общество , В России , Страхование , осаго , страховые полисы , цена ОСАГО
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
70 Новости / Новинки
Пополнение в семействе: Lada Xray Cross пустили в серию
15 Новости / Авто и бизнес
Переход АВТОВАЗа на платформу Renault-Nissan затронет и Ладу Весту!
9 Новости / Авторынок
Российские автомобилисты выбирают «механику»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Трёхдверная Lada Granta: какой она может быть

На сегодняшний момент в гамме АВТОВАЗа нет трёхдверных моделей, хотя за историю отечественной компании их было несколько. Как мог бы…

6114 6 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Стационарный, но почти карманный. Обзор гаражного компрессора Беркут SAC-280

Мобильно-стационарный компрессор компакт-класса – весьма редкая разновидность, представленная на рынке моделями, которые можно сосчитать по пальцам одной руки. «Колеса» изучили характерного представителя этого сегмента…

1387 2 0
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

15848 0 0
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Great Wall Hover

В истории молодой (ее первый автомобиль появился на свет в 1996 году) компании Great Wall Motors модель Hover занимает особое место. Именно эта модель под именами Hover, Hover CUV, Hover H3, Haval H3, Hafu и X240…

7169 0 4
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: мотору — смазку, вариатору — ласку

Ещё в далёкой молодости Primera получила неоднозначную оценку за свой дизайн. Прошли годы, а дизайн выглядит всё так же интересно и даже почти современно. Но за это время этот автомобиль почему-то стали считать…

728 4 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное - многие почему-то считают его дико “ломучим” и…

2624 7 0
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: в коробке горит проводка, в моторах — катализаторы

Infiniti FX способна понравится многим. Кому-то - форматом кросс-купе, кому-то - мощными моторами или очень качественным салоном. А кто-то просто клюнет на огромные красивые “тапки”, которых нет и у более дорогих машин.…

3192 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

170520 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

66813 37 4
Тест-драйвы / Одиночные
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta

Медицинский факт: Гранту с "икс-фейсом" не узнают на улицах, задают вопрос "что за модель?". И всё же, несмотря на радикальный рестайлинг, внутри это по большей части "старая добрая Гранта" со всеми присущими ей…

27321 86 6
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

24772 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17569 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

12870 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

37160 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11837 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

11153 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

396032 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

266076 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

79019 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?