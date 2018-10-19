19 Окт Страховщики пообещали, что ОСАГО подешевеет после реформы. Но не для всех

Страховщики начали готовить автовладельцев к первому этапу перехода ОСАГО на свободные тарифы. Напомним, для этого они хотят реформировать систему коэффициентов, а также расширить коридор базового тарифа на 20% в сторону увеличения и уменьшения. Многие водители опасаются, что страховка для них подорожает. Это обосновано, если учесть, что сейчас все страховщики используют верхнюю планку тарифа. Однако, в РСА решили успокоить россиян, сказав, что для части автомобилистов «авторажданка» подешевеет.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) делят все регионы РФ на три зоны: зелёную, жёлтую и красную. В первую попадают те, у которых Союз либо не выявил проблем с мошенничеством, либо успешно их решает. В третью – те, у которых высока убыточность, а во вторую – те, которые находятся на грани между зелёным и красным секторами.

Новости / Авто и общество Известно, когда на цену ОСАГО перестанет влиять мощность двигателя автомобиля Ведомство подготовило обновлённую версию законопроекта, предполагающего реформу ОСАГО. Ещё раньше Минфин предлагал отказаться от двух спорных коэффициентов, влияющих на цену полиса: мощности двигателя автомобиля клиента...

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В «зелёной зоне» сейчас находится 20 регионов, которым страховщики и пообещали удешевление полисов ОСАГО после первого этапа либерализации . На сегодняшний день в их число входят: Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Мордовия, а также Саха (Якутия).

Напомним, в ходе реформы ОСАГО схема расчёта цены полиса должна лишиться территориального коэффициента (КТ): показателя, который меняет цену полиса в зависимости от того, где преимущественно используется автомобиль. По мнению тех, кто продвигают эту идею, регион эксплуатации напрямую не влияет на аварийность. Сейчас получается, что аккуратный водитель вынужден переплачивать за полис, просто потому что проживает в регионе с высокой убыточностью.

Правда, не совсем ясно, как именно отмена территориального коэффициента удешевит полисы для водителей, проживающих в неубыточных регионах. Логичнее будет, если это поможет аккуратным водителям в регионах из «красной зоны» не переплачивать за полис.

Помимо этого инициаторы думают об отмене коэффициента мощности двигателей автомобилей (КМ). По их мнению, это также не влияет на аварийность клиентов. Вместо КТ и КМ страховщики будут использовать реформированные коэффициент бонус-малус (КБМ) и коэффициент возраста/стажа (КВС). Первый из них отвечает за скидку/надбавку в зависимости от уровня аварийности (планируется поменять методику его расчёта), второй основан на личных данных водителей. Количество учитываемых параметров предлагается увеличить до 50, предположительно, это позволит сделать полис более индивидуальным.

О новой системе расчёта тарифа уже задумались в «Страховом доме ВСК». По их предположениям, новая система позволит снизить цену полиса для молодых водителей с небольшим стажем вождения (в возрасте 23 лет со стажем от 1 года) на 6%. Для 30-летних автомобилистов со стажем не менее 5 лет с КБМ не ниже 6 класса и машиной с мотором мощностью до 100 л.с. договор обойдётся дешевле на 7%. А для тех, чей возраст от 50 лет, стаж – от 10 лет, класс КБМ – 13, цена страховки может снизиться на 14%.

В дальнейшем на стоимость ОСАГО может начать влиять также количество нарушений ПДД и даже манера вождения клиентов страховых компаний. Как ранее сообщал Kolesa.ru, подобные изменения ранее предлагал Минфин для следующего этапа перехода «автогражданки» на свободные тарифы.