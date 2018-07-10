Страховых агентов по продаже полисов ОСАГО станет меньше

«Входной билет» в бизнес по продаже полисов ОСАГО получить будет сложнее: ЦБ решил создать единый реестр, включение в который станет возможным только после получения агентами аттестации. Для этого им надо будет подтвердить соответствие требованиям регулятора. На первом этапе изменения могут коснуться физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Пока что это всего лишь идея, которая обсуждается в ЦБ, о ней сообщают «Ведомости». Планы Центробанка изданию подтвердил президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас.

Новости / Авто и общество Правительство откажется от защиты полисов ОСАГО Все больше клиентов ОСАГО при покупке нового или продлении действующего страхового полиса делают выбор в пользу электронного варианта. По словам представителя Всероссийского союза страховщиков Игоря Фатьянова, в...

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Сейчас российские страховщики сами контролируют работу агентов. Центробанк же намеревается регулировать эту область «сверху». По словам главы дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталия Княгиничева, сейчас в России насчитывается примерно триста тысяч агентов-физических лиц. При этом большинство из них непрофессионалы, многие совмещают эту работу с основной занятостью.

В случае, если введут обязательную аттестацию, количество физических лиц, продающих ОСАГО, скорее всего, сократится. На рынке по большей части останутся индивидуальные предприниматели, которым (при желании остаться в бизнесе) придётся тратить время и силы на то, чтобы подтвердить соответствие требованиям, которые выставит регулятор. Подробностей о том, как будет проходить аттестация агентов, пока нет.

Глава Ассоциации профессиональных страховых агентов Михаил Давыдов поддержал идею аттестации агентов. Он считает, что это поможет в борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО: речь идёт о тех, кто продаёт фальшивые полисы и присваивает себе страховые премии. Так, по оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в РФ насчитывается несколько миллионов поддельных документов. При этом некоторые водители сознательно купили «липовые» полисы, другие не знают, что ездят с подделками.

Против мошенников в РФ сейчас используют бланки с усиленной защитой (которые, впрочем, они успешно подделывают по словам президента РСА Игоря Юргенса), штрафы за продажу «липовых» полисов, возможность проверить достоверность ОСАГО на сайте Российского союза страховщиков, а также возможность купить электронный полис без каких-либо посредников (напрямую на сайте страховой компании).

Кстати, продажи е-ОСАГО в РФ становятся популярнее: в последние месяцы на их долю пришлось уже 50% от общего количества оформленных договоров. По прогнозам ВСС, к концу года показатель может вырасти до 80-90%. В этом случае потребность в страховых агентах в стране заметно снизится. Так что введение аттестации поможет ЦБ не только «отсеять» мошенников, но и в принудительном порядке сократить слишком разросшийся штат агентов.

Ранее «Колёса» сообщали о том, что в скором времени возить с собой бумажный полис ОСАГО будет необязательно. Инспекторы ДПС смогут проверять наличие «автогражданки» по уникальному номеру, который присваивается каждому договору.