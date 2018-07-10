Страховых агентов по продаже полисов ОСАГО станет меньше

«Входной билет» в бизнес по продаже полисов ОСАГО получить будет сложнее: ЦБ решил создать единый реестр, включение в который станет возможным только после получения агентами аттестации. Для этого им надо будет подтвердить соответствие требованиям регулятора. На первом этапе изменения могут коснуться физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Пока что это всего лишь идея, которая обсуждается в ЦБ, о ней сообщают «Ведомости». Планы Центробанка изданию подтвердил президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас.
Правительство откажется от защиты полисов ОСАГО
Все больше клиентов ОСАГО при покупке нового или продлении действующего страхового полиса делают выбор в пользу электронного варианта. По словам представителя Всероссийского союза страховщиков Игоря Фатьянова, в...
Сейчас российские страховщики сами контролируют работу агентов. Центробанк же намеревается регулировать эту область «сверху». По словам главы дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталия Княгиничева, сейчас в России насчитывается примерно триста тысяч агентов-физических лиц. При этом большинство из них непрофессионалы, многие совмещают эту работу с основной занятостью.
В случае, если введут обязательную аттестацию, количество физических лиц, продающих ОСАГО, скорее всего, сократится. На рынке по большей части останутся индивидуальные предприниматели, которым (при желании остаться в бизнесе) придётся тратить время и силы на то, чтобы подтвердить соответствие требованиям, которые выставит регулятор. Подробностей о том, как будет проходить аттестация агентов, пока нет.
Глава Ассоциации профессиональных страховых агентов Михаил Давыдов поддержал идею аттестации агентов. Он считает, что это поможет в борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО: речь идёт о тех, кто продаёт фальшивые полисы и присваивает себе страховые премии. Так, по оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в РФ насчитывается несколько миллионов поддельных документов. При этом некоторые водители сознательно купили «липовые» полисы, другие не знают, что ездят с подделками.
Против мошенников в РФ сейчас используют бланки с усиленной защитой (которые, впрочем, они успешно подделывают по словам президента РСА Игоря Юргенса), штрафы за продажу «липовых» полисов, возможность проверить достоверность ОСАГО на сайте Российского союза страховщиков, а также возможность купить электронный полис без каких-либо посредников (напрямую на сайте страховой компании).
Кстати, продажи е-ОСАГО в РФ становятся популярнее: в последние месяцы на их долю пришлось уже 50% от общего количества оформленных договоров. По прогнозам ВСС, к концу года показатель может вырасти до 80-90%. В этом случае потребность в страховых агентах в стране заметно снизится. Так что введение аттестации поможет ЦБ не только «отсеять» мошенников, но и в принудительном порядке сократить слишком разросшийся штат агентов.
Ранее «Колёса» сообщали о том, что в скором времени возить с собой бумажный полис ОСАГО будет необязательно. Инспекторы ДПС смогут проверять наличие «автогражданки» по уникальному номеру, который присваивается каждому договору.
А зачем они нужны если теперь везде электронное ОСАГО? В этом году позвонили из страховой, спросили буду ли продлевать полис и просто прислали ссылку чтоб оплатить и распечатать полис.