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Страховщики могут начать использовать б/у запчасти при ремонте автомобилей по ОСАГО

28.12.2023 12 0 0

В случае если идею одобрят Центробанк, Минфин и Минтранс, соответствующее разрешение российские страховые компании, вероятно, получат в конце 2024 года.

Сегмент обязательного страхования автогражданской ответственности в течение последних двух лет сталкивается с нехваткой и подорожанием запчастей (в том числе из-за увеличения трат на логистику). При этом согласно актуальному закону, в рамках договоров ОСАГО ремонт автомобилей за счёт страховщика является приоритетной формой возмещения ущерба (над денежными выплатами). Как сообщалось ранее, из-за проблем с запчастями страховые компании практически перестали ремонтировать автомобили.

Проблема в том, что по закону об «автогражданке», СТО, с которыми у страховых компаний заключены договоры, обязаны использовать только новые запчасти (хотя не обязательно оригинальные), но они далеко не всегда бывают в наличии, а заказанные детали зачастую не успевают прийти в срок. Так что страховщики выступают за то, чтобы им разрешили использовать «бэушные» детали при ремонте машин по ОСАГО.

По словам глава Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, которого цитируют «Известия», вопрос применения «подержанных» запчастей уже изучался совместно с Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта. Он пояснил, что Союз получит список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте машин в июле 2024 года. Кроме того, страховщики получат пояснения касательно того, как нужно оценивать состояние таких запчастей: можно ли их безопасно использовать повторно или нельзя.

После изучения этого документа ВСС собирается создавать инициативу о том, чтобы страховщикам при ремонте автомобилей в рамках договоров ОСАГО решили использовать б/у запчасти: для этого понадобится внести корректировки в ряд нормативных документов и основной закон.

В Союзе предполагают, что соответствующее разрешение страховщики получат в конце следующего года. Сначала инициативу должны обсудить и одобрить представители Центробанка, а также Минфина и Минтранса РФ. По мнению Евгения Уфимцева, повторное применение некоторых комплектующих не должно повысить риски эксплуатации отремонтированных машин. При этом глава ВСС подчеркнул, что на сегодняшний день средний возраст российского автопарка – 15 лет.

Ранее подобная инициатива уже выносилась на обсуждение, тогда Центробанк однозначно выступал против использования б/у деталей при ремонте машин по ОСАГО, а в Совете по правам человека отмечали, что в случае одобрения такой нормы в РФ может заметно увеличиться количество угонов машин «на разбор﻿».

Ещё в ходе интервью изданию Евгений Уфимцев сказал, что дорожные камеры начнут «ловить» водителей без действующего полиса ОСАГО в 2024 году. Он подтвердил, что штрафовать автовладельцев будут не чаше чем раз в сутки, а размер взыскания останется прежним – 800 рублей.

Россия авто и общество ремонт законы

 

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