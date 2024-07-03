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Страховщики призвали начать штрафовать водителей без ОСАГО с помощью дорожных камер

03.07.2024 11 0 0

Предполагается, что наказывать автовладельцев без обязательных страховок в автоматическом режиме будут не чаще раза в сутки.

Идею о том, чтобы искать собственников автомобилей без ОСАГО с помощью комплексов фиксации нарушений ПДД, российские законодатели вынашивают уже не первый год. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) ещё в конце минувшей осени сообщили о том, что соответствующий сервис полностью готов к работе. Ожидалось, что новый функционал появится у дорожных камер уже в первом квартале 2024-го, однако уже началось второе полугодие, при этом штрафы за отсутствие «автогражданки» в автоматическом режиме по-прежнему не выносятся.

Теперь в РСА выступили с очередным предложением, касающимся наказания автовладельцев без ОСАГО с помощью дорожных камер. Как сообщает РБК, президент Союза Евгений Уфимцев адресовал соответствующие письма Банку России, МВД и Минфину. Предполагается, что таких собственников машин будут штрафовать в автоматическом режиме за каждый день езды без страховки.

При этом глава РСА отметил, что необходимо ограничиться штрафом за отсутствие «автогражданки» один раз в сутки. Он добавил, что действующая редакция КоАП не содержит указанного ограничения, так что, если изменения не будут внесены, постановления могут начать выносить неоднократно. В итоге это «может стать существенным финансовым бременем для автомобилистов», пояснил Евгений Уфимцев.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что в очередной раз обратили внимание на то, что камеры по-прежнему не наказывают водителей без «автогражданки», из-за нововведения, изменившего список обязательных документов, требуемых при перерегистрации / постановке автомобиля на государственный учёт (соответствующий законопроект уже одобрен Советом Федерации).

Дело в том, что из этого списка необходимых документов исчез полис обязательного страхования автогражданской ответственности: теперь пройти госрегистрацию ТС можно и без него. В РСА пояснили, что теперь контролировать наличие действующих полисов ОСАГО инспекторы смогут только в рамках проверки документов в случае остановки автомобиля на дороге.

В Союзе подсчитали, что «из-за отсутствия системы автоматического привлечения к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО региональные бюджеты недополучают около 2 млрд рублей ежегодно». Согласно актуальным нормам, отсутствие действующей обязательной страховки обойдётся водителю в 800 рублей. Если камеры будут ловить такого автовладельца каждый день в течение месяца, совокупный штраф составит около 24 тыс. рублей.

Конкретного срока, когда камеры начнут штрафовать водителей без ОСАГО, Евгений Уфимцев не назвал. Для этого необходимо, чтобы были одобрены, приняты и вступили в силу изменения в различных документах федерального уровня.

Россия авто и общество дороги законы

 

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