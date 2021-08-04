Subaru анонсировала ещё один оффроудный Wilderness. Похоже, на базе Forester

В модельной линейке Subaru нет полноценных внедорожников и не предвидится, однако вернувшаяся в Америке мода на такие машины заставила маркетологов японской компании как следует пораскинуть мозгами и выдумать формат Wilderness (переводится как «дикая природа»), выжимающий из кроссоверов все оффроудные соки. Реакция клиентов и американских СМИ на дебютировавший весной Outback Wilderness превзошла все ожидания, давно мы не слышали от янки щенячего восторга по поводу кроссоверов. Стало-быть, стратеги Subaru угадали, и тему надо развивать.
Напомним, что версия Wilderness отличается от обычного Аутбека увеличенным на 20 мм дорожным просветом, переработанной подвеской, штатной металлической защитой днища, изменённой главной передачей заднего моста и более цепкими на бездорожье шинами. Кузов оффроудной версии получил защитный пластиковый обвес, пухлые оквадраченные колёсные арки и мощные рейлинги на крыше, а в салоне появилась износостойкая водоотталкивающая обивка.
Примерно такой же объём доработок ожидается на второй модели под логотипом Wilderness, тизеры которой были опубликованы на этой неделе. Для внимательного автолюбителя догадаться о том, на базе какой модели сделан следующий Wilderness, будет несложно: присмотритесь внимательно к форме выштамповке на переднем крыле, сличите с теми, что есть у актуальных моделей Subaru, и вы сразу поймёте, что к бездорожью на сей раз подготовили Forester – самую востребованную модель японской марки. Подробности — уже скоро.
За первое полугодие 2021-го Subaru реализовала в США 95 965 Форестеров, на 12% больше, чем в январе-июне 2020-го. Сейчас Forester занимает пятое место в рейтинге самых популярных в США компактных SUV (да-да, в по американским меркам Forester – это компактная, а не среднеразмерная модель, как у нас), опережают его Toyota RAV4 (за первое полугодие продано 221 195 шт.), Honda CR-V (213 199 шт.), Nissan Rogue/X-Trail (182 289 шт.) и Chevrolet Equinox (118 666 шт.).
В России Forester – также ключевая модель Subaru: в первом полугодии кроссовер разошёлся в нашей стране тиражом 2832 экземпляра, на 56,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2020-го. Для нелокализованной модели это хороший результат, а лидирует в сегменте Toyota RAV4 питерской сборки — реализовано 19 103 шт.
Между тем на своей исторической родине, в Японии, Subaru Forester актуального пятого поколения в июне пережил рестайлинг.
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