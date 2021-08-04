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  • Subaru анонсировала ещё один оффроудный Wilderness. Похоже, на базе Forester

Subaru анонсировала ещё один оффроудный Wilderness. Похоже, на базе Forester

04.08.2021 134 0 0

В марте Subaru представила на ключевом для неё американском рынке экстремальную версию Wilderness кросс-универсала Outback. Брутальный декор и объём технических доработок впечатлили местную публику, и теперь Wilderness станет, по сути, оффроудным суббрендом японской компании. В ближайшее время под ним дебютирует вторая модель.

 

В модельной линейке Subaru нет полноценных внедорожников и не предвидится, однако вернувшаяся в Америке мода на такие машины заставила маркетологов японской компании как следует пораскинуть мозгами и выдумать формат Wilderness (переводится как «дикая природа»), выжимающий из кроссоверов все оффроудные соки. Реакция клиентов и американских СМИ на дебютировавший весной Outback Wilderness превзошла все ожидания, давно мы не слышали от янки щенячего восторга по поводу кроссоверов. Стало-быть, стратеги Subaru угадали, и тему надо развивать.

Subaru Outback Wilderness

Напомним, что версия Wilderness отличается от обычного Аутбека увеличенным на 20 мм дорожным просветом, переработанной подвеской, штатной металлической защитой днища, изменённой главной передачей заднего моста и более цепкими на бездорожье шинами. Кузов оффроудной версии получил защитный пластиковый обвес, пухлые оквадраченные колёсные арки и мощные рейлинги на крыше, а в салоне появилась износостойкая водоотталкивающая обивка.

Примерно такой же объём доработок ожидается на второй модели под логотипом Wilderness, тизеры которой были опубликованы на этой неделе. Для внимательного автолюбителя догадаться о том, на базе какой модели сделан следующий Wilderness, будет несложно: присмотритесь внимательно к форме выштамповке на переднем крыле, сличите с теми, что есть у актуальных моделей Subaru, и вы сразу поймёте, что к бездорожью на сей раз подготовили Forester – самую востребованную модель японской марки. Подробности — уже скоро.

Subaru Forester
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Subaru Forester
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За первое полугодие 2021-го Subaru реализовала в США 95 965 Форестеров, на 12% больше, чем в январе-июне 2020-го. Сейчас Forester занимает пятое место в рейтинге самых популярных в США компактных SUV (да-да, в по американским меркам Forester – это компактная, а не среднеразмерная модель, как у нас), опережают его Toyota RAV4 (за первое полугодие продано 221 195 шт.), Honda CR-V (213 199 шт.), Nissan Rogue/X-Trail (182 289 шт.) и Chevrolet Equinox (118 666 шт.).

В России Forester – также ключевая модель Subaru: в первом полугодии кроссовер разошёлся в нашей стране тиражом 2832 экземпляра, на 56,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2020-го. Для нелокализованной модели это хороший результат, а лидирует в сегменте Toyota RAV4 питерской сборки — реализовано 19 103 шт.

Между тем на своей исторической родине, в Японии, Subaru Forester актуального пятого поколения в июне пережил рестайлинг.

кроссовер новинки Subaru Subaru Forester

 

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