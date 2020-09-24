Subaru Ascent – теперь Evoltis и больше не эксклюзив, но не для РФ: нам обещаны другие новинки

Компания Subaru все же выводит свой самый большой кроссовер на другие рынки, хотя изначально он был заявлен в качестве эксклюзивной модели для Северной Америки. Экспортную версию переименовали, техника же прежняя.

Трехрядный паркетник Subaru Ascent дебютировал в 2017-м на автосалоне в Лос-Анджелесе, в 2018-м его выпуск стартовал на заводе в штате Индиана, где также производят Legacy, Outback и Impreza. Во время презентации кросса – самого крупного автомобиля в гамме марки – представители Subaru заявили о том, что модель предназначена лишь для североамериканского рынка. Однако затем начали появляться слухи, будто Ascent все же освоит и другие регионы. Что ж, информация подтвердилась, ареал обитания действительно расширили, вот только кроссовер появился совсем не там, где его ждали.

Прежде считалось, что за пределами Северной Америки одними из первых такой SUV получат жители Филиппин, причем там модели прочили другое имя – Evoltis. А в действительности кросс начал поступать из США в страны Южной Америки: открыт прием заказов в Чили, плюс новинку анонсировали для Колумбии. Зато с именем угадали – южноамериканская версия зовется Evoltis. Кстати, это название компания зарегистрировала еще в прошлом году, тогда предполагалось, что оно достанется подзаряжаемому гибриду или электрокару. Даже сейчас некоторые зарубежные СМИ полагают, что Evoltis окажется «электричка», разработанная Subaru вместе с Toyota. Хотя не исключено, что в Европе и Японии так и будет.

Subaru Evoltis, он же Ascent в Северной Америке 1 / 3 Subaru Evoltis, он же Ascent в Северной Америке 2 / 3 Subaru Evoltis, он же Ascent в Северной Америке 3 / 3

Что же касается Evoltis для Южной Америки, то и снаружи, и внутри он повторяет Ascent. Габариты модели, которая, к слову, построена на платформе SGP (Subaru Global Platform): 4998/1930/1891 мм (высота – с рейлингами), расстояние между осями – 2890 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм.



В Чили и Колумбии у кросса лишь две комплектации – Limited и Touring. Как и в Штатах, базовый Evoltis – восьмиместный, в версии подороже семь мест (во втором ряду установлены отдельные, «капитанские», кресла). В списке стандартного оборудования значатся: светодиодная оптика, люк в крыше, кожаный салон, подогрев руля и кресел, трехзонный климат-контроль, камера заднего вида и комплекс систем безопасности EyeSight (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, помощи при выезде с парковки задним ходом и т.д.). В варианте Touring добавлены датчики дождя и света, «умное» салонное зеркало (на него выводится изображение с задней камеры), вентиляция передних сидений и камера спереди.

Subaru Evoltis, он же Ascent в Северной Америке 1 / 3 Subaru Evoltis, он же Ascent в Северной Америке 2 / 3 Subaru Evoltis, он же Ascent в Северной Америке 3 / 3

Техника та же, что и у Ascent: оппозитный четырехцилиндровый турбомотор 2.4 мощностью 260 л.с., который работает в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic. Все варианты исполнения имеют полный привод (Symmetrical All-Wheel Drive).



Позже Subaru Evoltis, скорее всего, доберется и до других стран Южной Америки, также возможно появление и в Юго-Восточной Азии. Увы, в Россию большой кроссовер Subaru привозить пока не собираются. Впрочем, и для нашего рынка марка запланировала премьеры. Как рассказали накануне в местном офисе Subaru, весной 2021 года в РФ дебютирует посвежевший паркетник XV, а ближе к лету подтянется Outback нового поколения.