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Subaru готовит очередную новинку: первое изображение

07.12.2020 93 1 0

Японская компания, вероятно, в скором времени представит свой первый электрический кроссовер. В продажу модель может поступить весной 2022 года.

 

Два японских производителя – Subaru и Toyota – реализуют совместные проекты на протяжении 15 лет. Одним из относительно недавних стала разработка новой платформы e-TNGA, на которой впоследствии будут базироваться различные электрокары обеих марок. Эта модульная «тележка» ляжет в основу машин с передним, задним, а также полным приводом. Кроме того, она предполагает весьма широкий диапазон мощности электромоторов и ёмкости батарей, которыми будут оснащаться новинки.

Toyota совсем недавно анонсировала свой среднеразмерный «зелёный» кроссовер, который получит в основу платформу e-TNGA. Пока что представлен всего лишь один тизер, никакой информации о технических характеристиках будущего паркетника нет. Также пока не раскрывается его имя. Премьера пройдёт в течение ближайших нескольких месяцев.

Тизер электрического кроссовера Toyota

В свою очередь Subaru выпустит своего «близнеца»: известно, что у модели будут не просто другие шильдики: «электрокросс» получит оригинальный дизайн, хотя габариты и «начинка», вероятно, будут такими же. Предположительно автомобиль появится в продаже на европейском рынке весной 2022 года. 

Отметим, у новинки Субару уже есть предполагаемое имя. Так, зарубежные СМИ считают, что «зелёный» паркетник назовут Evoltis. Между тем, в актуальной гамме японского бренда уже есть SUV с таким наименованием: в Evoltis переименовали большой кроссовер Ascent, предназначенный для южноамериканского рынка. Не исключено, что Subaru будет использовать это имя для двух моделей, так, к примеру, поступила Skoda – у неё в линейке есть два разных Kamiq.

На фото: концепт электрокара Subaru
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На фото: концепт электрокара Subaru
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Информации о том, как будет выглядеть электрокар Evoltis, пока нет. Однако это не мешает дизайнерам фантазировать о том, как может выглядеть новый кроссовер. Так, художник испанского издания motor.es представил своё видение будущей модели. Он отталкивался от дизайна концепта электрокара Subaru, который был представлен в январе текущего года.

Вероятнее всего, на рендере изображён концепт новинки. Судя по изображению, кроссоверу достанутся квадратные колёсные арки, а также рубленные и резкие черты в оформлении передней части. Художник оставил модели узкие фары в виде ломаной линии с острыми углами (нити дневных ходовых огней светодиодные). Заглушка на месте традиционной решётки радиатора выполнена в форме фирменного шестиугольника. Информации о салоне будущей новинки пока нет, кроме того, что внутреннее пространство будет сравнимо с Forester.

Рендер Subaru Evoltis

По предварительным данным зарубежных СМИ, Subaru предложит Evoltis в двух полноприводных версиях (в системе два электромотора – по одному на каждой оси). Ожидается, что базовая версия получит установку совокупной отдачей в 218 л.с., а у топового исполнения будет 408 л.с. Есть вероятность, что на некоторых рынках будут представлены версии попроще – с одним мотором мощностью менее 200 л.с.

Напомним, одним из совместных проектов Subaru и Toyota являются «спорткары-близнецы» BRZ/GT86. Недавно Субару представила BRZ нового поколения. Автомобиль получил 231-сильный мотор и виртуальную «приборку».

кроссовер новинки Subaru

 

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1 комментарий
07.12.2020 22:16
altersin

Вот такая Суба нам нужна! Выглядит просто охренительно!

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