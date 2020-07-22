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  • Subaru оснастит WRX STI следующего поколения 400-сильным турбомотором

Subaru оснастит WRX STI следующего поколения 400-сильным турбомотором

22.07.2020 140 0 0

Нынешний «заряженный» седан для японского рынка предлагается с 308-сильным двухлитровым двигателем. Его производство компания свернула весной текущего года.

 

Компания Subaru продаёт «четырёхдверку» WRX STI на различных рынках: эти машины отличаются в том числе «начинкой». Сейчас японская компания разрабатывает модель следующего поколения – она должна появиться в продаже в начале 2022 года. При этом новинка переедет на платформу SGP (Subaru Global Platform), на которой базируются все последние модели марки.

На фото: актуальный седан Subaru WRX STI (версия для японского рынка)

Представленный на домашнем рынке «заряженный» седан оснащается четырёхцилиндровым оппозитным турбомотором EJ20 объёмом 2,0 литра с отдачей 308 л.с. (422 Нм). Этот двигатель устарел: он дебютировал ещё в 1989 году, так что производитель решил свернуть его выпуск. Он покинул конвейер весной 2020 года, поэтому сейчас компания распродаёт остатки уже выпущенных «четырёхдверок». Однако, как мы отметили ранее, автомобиль вернётся в новом поколении и «начинка» у него будет другой.

Так, по данным японского издания Car Sensor, новый WRX STI получит модернизированную версию наддувного оппозитного двигателя объёмом 2,4 литра, он числится в гамме моделей Legacy и Outback. Если у последних его отдача составляет 260 л.с., а максимальный крутящий момент – 376 Нм, то у новинки ожидается порядка 400 л.с. и 490 Нм. Предполагается, что мотор будет идти в паре с обновлённой версией шестиступенчатой механической коробки передач, которой комплектуется нынешний WRX STI.

Также издание сообщает, что «обычный» седан – Subaru WRX – получит тот же турбомотор объёмом 2,4 литра, его мощность пока не сообщается, но предположительно она будет выше, чем у нынешнего 268-сильного двигателя (350 Нм). Ожидается, что эта версия будет идти в комплекте не только с шестискоростной ручной коробкой передач, но и с бесступенчатым «автоматом» (такая коробка в гамме модели есть и сейчас).

На других рынках Subaru WRX STI имеет иную «начинку». Так, в США и России седан оснащается турбированным «оппозитником» EJ25 объёмом 2,5 литра. При этом у американской версии отдача равна 346 л.с., у нашей – 300 л.с. (407 Нм). Мотор агрегатируется только с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Пока не известно, какой ценник установят для нового «заряженного» седана. Актуальный Subaru WRX STI в России на сегодняшний день стоит 4 279 900 рублей. «Обычный» WRX с механической коробкой можно купить за 3 109 000 рублей, такая же «четырёхдверка» с CVT обойдётся минимум в 3 299 900 рублей.

Тем временем Subaru начала рассекречивать новый Levorg: на прошлой неделе мы сообщали о том, что серийный универсал сохранил дизайн предвестника. «Пятидверка» получит оппозитный четырёхцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, его объём – 1,8 литра, отдача пока официально не уточняется. По предварительным данным, мощность двигателя составит 200 л.с.

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