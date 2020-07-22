Subaru оснастит WRX STI следующего поколения 400-сильным турбомотором

Компания Subaru продаёт «четырёхдверку» WRX STI на различных рынках: эти машины отличаются в том числе «начинкой». Сейчас японская компания разрабатывает модель следующего поколения – она должна появиться в продаже в начале 2022 года. При этом новинка переедет на платформу SGP (Subaru Global Platform), на которой базируются все последние модели марки.
Представленный на домашнем рынке «заряженный» седан оснащается четырёхцилиндровым оппозитным турбомотором EJ20 объёмом 2,0 литра с отдачей 308 л.с. (422 Нм). Этот двигатель устарел: он дебютировал ещё в 1989 году, так что производитель решил свернуть его выпуск. Он покинул конвейер весной 2020 года, поэтому сейчас компания распродаёт остатки уже выпущенных «четырёхдверок». Однако, как мы отметили ранее, автомобиль вернётся в новом поколении и «начинка» у него будет другой.
Так, по данным японского издания Car Sensor, новый WRX STI получит модернизированную версию наддувного оппозитного двигателя объёмом 2,4 литра, он числится в гамме моделей Legacy и Outback. Если у последних его отдача составляет 260 л.с., а максимальный крутящий момент – 376 Нм, то у новинки ожидается порядка 400 л.с. и 490 Нм. Предполагается, что мотор будет идти в паре с обновлённой версией шестиступенчатой механической коробки передач, которой комплектуется нынешний WRX STI.
Также издание сообщает, что «обычный» седан – Subaru WRX – получит тот же турбомотор объёмом 2,4 литра, его мощность пока не сообщается, но предположительно она будет выше, чем у нынешнего 268-сильного двигателя (350 Нм). Ожидается, что эта версия будет идти в комплекте не только с шестискоростной ручной коробкой передач, но и с бесступенчатым «автоматом» (такая коробка в гамме модели есть и сейчас).
На других рынках Subaru WRX STI имеет иную «начинку». Так, в США и России седан оснащается турбированным «оппозитником» EJ25 объёмом 2,5 литра. При этом у американской версии отдача равна 346 л.с., у нашей – 300 л.с. (407 Нм). Мотор агрегатируется только с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Пока не известно, какой ценник установят для нового «заряженного» седана. Актуальный Subaru WRX STI в России на сегодняшний день стоит 4 279 900 рублей. «Обычный» WRX с механической коробкой можно купить за 3 109 000 рублей, такая же «четырёхдверка» с CVT обойдётся минимум в 3 299 900 рублей.
Тем временем Subaru начала рассекречивать новый Levorg: на прошлой неделе мы сообщали о том, что серийный универсал сохранил дизайн предвестника. «Пятидверка» получит оппозитный четырёхцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, его объём – 1,8 литра, отдача пока официально не уточняется. По предварительным данным, мощность двигателя составит 200 л.с.
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