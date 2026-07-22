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Subaru отложила старт производства нового трёхрядного кроссовера Getaway

22.07.2026 700 0 0
Subaru отложила старт производства нового трёхрядного кроссовера Getaway

Ранее в этом месяце стало известно об отсрочке начала выпуска полностью электрического Toyota Highlander, который является близнецом новинки Субару.

Японская марка Subaru представила свой новый трёхрядный кроссовер, который получил название Getaway, весной 2026 года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Предполагалось, что основным рынком для семейного паркетника станут Штаты, а в местной «зелёной» линейке он займёт место флагмана после Solterra, Uncharted и Trailseeker. Однако, как стало известно теперь, компания приняла решение отложить старт производства и, очевидно, продаж Subaru Getaway.

На фото: Subaru Getaway

Стоит отметить, что ранее в этом месяце появилась информация о том, что вовремя не встанет на конвейер кроссовер Toyota Highlander пятой генерации, который получил только полностью «зелёную» технику. Напомним, этот SUV, предназначенный в первую очередь для североамериканского рынка, дебютировал в феврале 2026-го. Он же является близнецом Subaru Getaway.

Выпуск обеих моделей японских марок планировалось наладить на заводе Toyota Motor Manufacturing, расположенном в штате Кентукки (США). О том, что Subaru решила перенести старт запуска производства кроссовера Getaway, сообщает американское издание Carscoops. В сообщении от представителей компании говорится о том, что задержка необходима, «чтобы дать достаточно времени для окончательной доработки перед запуском». Аналогичный ответ ранее дала Тойота.

Изначально планировалось, что новинка от Субару встанет на конвейер осенью 2026-го. Пока что в компании не рассказали о том, когда именно в итоге начнётся серийное производство трёхрядного кроссовера. При этом ранее в Тойоте отметили, что задержка составит не менее восьми недель. В издании считают, что выпуск Getaway, вероятно, всё же стартует до конца текущего года.

На фото: салон Subaru Getaway

Напомним, в основе обеих моделей лежит модернизированная версия платформы TNGA-K. Subaru Getaway положена фирменная головная оптика с ходовыми огнями, которые показывают уровень зарядки при подключении к станции, а также «звёздный» логотип с подсветкой. Ещё модель получила скрытые дверные ручки, колёсные диски размером 19 или 20 дюймов, узкий «монофонарь» и спойлер на корме.

Семейный кроссовер снабдили панорамным люком на крыше, устройством для беспроводной зарядки смартфонов, сидениями с подогревом и вентиляцией, комплексом водительских ассистентов EyeSight, виртуальным щитком приборов диагональю 12,3 дюйма, а также 14-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы. Стандартная компоновка рассчитана на семерых седоков, но есть и шестиместный вариант с двумя капитанскими креслами во втором ряду.

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Subaru Getaway дебютировал только с полным приводом, совокупная отдача его двухмоторной установки равна 426 л.с., на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) такому кроссоверу требуется менее 5 секунд. Предполагалось, что сначала на рынок выйдет версия со «старшей» литий-ионной тяговой батареей ёмкостью 95,8 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у неё превысит 483 км (по циклу EPA). Затем появится модификация с «младшим» аккумулятором на 77 кВт*ч, подробности о ней появятся позже.

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