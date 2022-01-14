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  • Subaru подготовила новое гоночное купе: представлен гиперкар STI E-RA

Subaru подготовила новое гоночное купе: представлен гиперкар STI E-RA

14.01.2022 125 0 0

Презентация электрического спорткара прошла в рамках автосалона в Токио. Японская компания представила его в статусе концепта.

 

Subaru, как и многие другие автопроизводители, работающие на глобальном рынке, постепенно осваивает технологии по разработке и выпуску электромобилей. Так, осенью прошлого года японская компания представила полностью «зелёный» паркетник Solterra, созданный в рамках партнёрства с Toyota. В основе этого кроссовера лежит модульная платформа e-SGP, а по габаритам он сравним с Forester. Кстати, в ходе открывшегося Токийского автосалона Subaru представила концепт этого «подогретого» SUV – Solterra STI.

На фото: концепт Subaru Solterra STI

В основу этого шоу-кара легла обычная серийная версия паркетника Subaru Solterra: ни о каких изменениях в технической части компания не сообщает. Все отличия сосредоточены во внешности: шоу-кар получил большой спойлер на крышу, который будто бы нависает над багажной дверью, а также контрастные красные акценты на по всему периметру кузова – на переднем сплиттере, боковых юбках и заднем диффузоре.

Главным экспонатом бренда на выставке стал другой концепт – Subaru STI E-RA. Этот электрический гиперкар создан в рамках реализации проекта STI E-RA Challange, предполагающий дальнейшее развитие «розеточных» технологий для автоспорта «в нынешней углеродно-нейтральной эпохе». Созданием «зелёного» спортивного шоу-кара занималось подразделение Subaru Tecnica International.

На фото: концепт Subaru STI E-RA

Пока что компания предложила ознакомиться с экстерьером купе Subaru STI E-RA: автомобиль снабдили различными аэродинамическими элементами, в их числе крупный сплиттер спереди и огромное антикрыло на корме. Такой автомобиль, очевидно, готовят исключительно для езды по треку. Его длина составляет 5010 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1310 мм, а расстояние между осями равно 2690 мм.

Масса электрического гоночного купе составляет 1690 кг. Гиперкар оснастили тяговым аккумулятором ёмкостью 60 кВт*ч. У автомобиля полный привод: электромотор с индивидуальным управлением есть у каждого колеса, они созданы разработчиками Yamaha. Совокупная отдача этой силовой установки составляет 1088 л.с., а максимальный крутящий момент – 1100 Нм. О динамических показателях STI E-RA в Subaru пока умолчали.

Вместо этого, японцы назвали одну из целей, которой должно добиться гоночное купе: речь идёт о времени круга на Нюрбургринге, которое предположительно окажется равным менее 6 минут 40 секунд. Сейчас подразделение STI только приступило к ходовым испытаниям спортивного электрокара. Вероятно, на тесты компания потратит не менее года: купе проедет по известной трассе в Германии в 2023 году.

Совсем недавно Kolesa.ru рассказал ещё об одной премьере Токийского автосалона: речь идёт о Toyota GRMN Yaris. Известно, что компания собирается выпустить только 500 экземпляров, все доработанные полноприводные «хот-хэтчи» продадут на домашнем рынке. Ещё одним экспонатом Тойоты на выставке стал спорткар GR GT3 Concept.

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