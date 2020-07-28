Суд уточнил правила обгона: можно быть не первым, если позволяет видимость

Согласно ПДД, обгон представляет собой «опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части)». В ГИБДД его считают одним из самых опасных маневров, так как столкновения на «встречке» практически всегда приводят к тяжёлым последствиям – смерти или серьёзным травмам участников.



Вероятно, из-за этого инспекторы ДПС нередко штрафуют водителей за обгон, даже если, согласно «букве закона», они ничего не нарушили. Такая история произошла с водителем в Астраханской области ещё в 2018 году. Как сообщает «Российская газета», он двигался в очереди за медленно едущей машиной. Когда сплошная полоса, разделяющая встречные потоки транспорта, стала прерывистой, автомобилист пошел на обгон. При этом он был не первым: впереди него обогнать «тихохода» решили ещё несколько водителей; все они были друг от друга на приличном расстоянии. Истец завершил свой маневр в зоне действия разрешения обгона.

За транспортом в этот момент с обочины наблюдали инспекторы ДПС. Они решили, что водитель нарушил ПДД в ходе выполнения маневра. Согласно нарисованной ими схеме происшествия, автомобилист совершил так называемый «двойной обгон»: как будто бы он обогнал машину, которая в тот момент совершала обгон другого ТС. Хотя в рапорте инспектора обстоятельства вообще не были изложены, сотрудник ГИБДД просто указал пункт правил, якобы нарушенных водителем.



В документе была отметка о статье 11.2 ПДД, согласно которой водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: движущееся впереди ТС производит обгон или объезд препятствия; если движущееся впереди по той же полосе ТС подало сигнал поворота налево; если следующее за ним ТС начало обгон; а также если по завершении обгона автомобилист не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому ТС, вернуться на ранее занимаемую полосу.

По данным издания, все указанные пункты водитель учёл – это следует из записи видеорегистратора истца. При этом запись с видеорегистратора есть также и у инспектора ДПС: на ней не видно, как водитель совершал обгон. Видно лишь, что он перестроился обратно в свою полосу в том месте, где совершение такого маневра было разрешено. Суды местных инстанций проигнорировали запись водителя и предпочли довериться рапорту сотрудника ГИБДД.



Отметим, согласно актуальной редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), наказанием за нарушение правил обгона является штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

В итоге истец дошёл до Верховного суда, где наконец приняли во внимание запись с видеорегистратора водителя. Судья отметил, что другие автомобили, которые также совершали обгон, не закрывали обзор обвиняемому. Также он признал, что двойного обгона не было вообще, все машины выезжали на довольно большом удалении друг от друга. В итоге водитель сумел доказать, что был невиновен, правда, на это ему понадобилось около двух лет.



Ранее в ОНФ предложили внести в новую редакцию КоАП (сейчас находится в разработке) новый пункт. Согласно ему, чиновников, которые вынесли решение о незаконном наказании гражданина, нужно штрафовать на 20 тыс. рублей. Такой же предлагается сделать компенсацию для пострадавшего. Предполагается, что это будет распространяться в том числе на некорректные штрафы с дорожных камер.

