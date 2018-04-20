Чаще всего нарушители отделываются штрафом в размере 5 000 рублей (или 2 500 рублей, если уплатить в 20-дневный срок).

Стали известны сведения о работе судов общей юрисдикции при рассмотрении административных дел за нарушения ПДД в 2017 году. Можно отметить определённую тенденцию: наблюдается постепенное уменьшение количества водителей, наказываемых судами. При этом стоит отметить, что сюда попадают дела, связанные с серьёзными нарушениями правил дорожного движения.

Так, судами рассматриваются дела по составам, предусмотренным главой 12 КоАП. В их числе такие нарушения, как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (в местах, где это запрещено), вождение в нетрезвом состоянии, значительное превышение скоростного лимита и другие.

Статьи Какие штрафы ГИБДД можно оплатить со скидкой 50%, а какие – нет Пункт 1.3, внесенный в КОАП новым законом, указывает на то, что оплатить со скидкой можно все штрафы, кроме тех, что оговорены отдельно: «При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной...

11053 1 0 04.12.2017

Согласно информации, размещённой на сайте судебного департамента Верховного суда, за прошлый год количество наказаний за управление автомобилем с техническими неисправностями сократилось с 8 700 до 8 100 решений. Речь идёт об эксплуатации ТС с дефектами тормозной системы, рулевого управления.

Напомним, при этом за прошлый год выросло число ДТП с участием неисправных машин. Количество таких аварий увеличилось на 19,67% до 6 455 случаев. В них погибло 1 058 человек (прирост показателя – 8,18%), получили травмы 9 737 участников (прирост – 20,93%).

Заметно сократилось также количество наказаний водителей, которые выехали на железнодорожные пути с нарушением ПДД: с 8 300 до 5 900 судебных решений. Примерно в два раза (до 1 700) сократилось число наказаний за непредоставление преимущества ТС с включенным спецсигналом. А водителей, наказанных за значительное превышение скоростного лимита (более 60 км/ч), стало меньше в три раза (всего около 2 000 судебных решений).

Количество осуждённых по статьям 12.8 и 12.26 КоАП, то есть за управление ТС в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования соответственно, также сократилось. В первом случае с 353 100 до 317 400 решений (на 10,1%), во втором – с 228 500 до 204 200 (на 10,6%). За первичное нарушение водителя лишают прав на 1,5-2 года и обязывают выплатить штраф в размере 30 000 рублей.

Согласно статистике ВС, суммарный объём наложенных штрафов за вождение в состоянии опьянения (7,8 миллиарда рублей) в 3,4 раза больше, по сравнению с объёмом уплаченных (или принудительно взысканных) штрафов (2,3 миллиарда рублей). Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правозащитника Льва Воропаева, это можно объяснить слабой работой судебных приставов.

Помимо этого интересны данные по делам, касающимся выезда на встречную полосу (части 4 и 5 статьи 12.15 КоАП). За прошлый год количество решений судов сократилось с 195 500 до 181 400 (на 7,2%). Большая часть нарушителей – свыше 159 000 человек – при этом смогли избежать лишения, отделавшись только штрафом. Лев Воропаев отметил, что таким образом «суды перестраховываются от возможных обжалований».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что ГИБДД начала новую социальную кампанию «Повод для обгона». В ведомстве отметили, что в течение 2017 года было зафиксировано около 15 100 аварий с выездом на полосу встречного движения.