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  • Суперкар Estrema Fulminea готовится к премьере: твердотельная АКБ и суперконденсаторы

Суперкар Estrema Fulminea готовится к премьере: твердотельная АКБ и суперконденсаторы

07.05.2021 13 0 0

Estrema Fulminea — детище молодой итальянской компании Automobili Estrema, основанной предпринимателем Джанфранко Пиццуто, в прошлом акционера и дистрибьютора автомобилей Fisker в Европе. Fulminea в переводе с итальянского означает «молниеносная»: компания обещает, что машина сможет разогнаться с места до 320 км/ч менее чем за 10 секунд.

 

Электромобильные стартапы сегодня появляются как грибы после дождя, особенно в сегменте ультра-лакшери, где, кажется, уже сложно придумать что-то новое. Компания Automobili Estrema делает рискованную ставку на твердотельные аккумуляторы, которые разрабатывает бельгийская фирма ABEE (Avesta Battery & Energy Engineering). В начале марта Automobili Estrema и ABEE объявили о слиянии и теперь вместе трудятся над проектом суперкара Fulminea, который планируется запустить в производство в 2023 году.

Первые тизеры Fulminea были опубликованы в феврале, теперь можно посмотреть полноценные изображения экстерьера, а «живые» фотографии, в том числе интерьера будут доступны 13 мая после полноценной премьеры суперкара в автомобильном музее Турина. Впрочем, ключевые технические особенности уже известны.

Силовая установка Fulminea будет состоять из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо) совокупной мощностью 1,5 МВт (2040 л.с.). Твердотельная батарея ёмкостью 100 кВт·ч упакована в углепластиковый «чемодан» и размещена за креслами водителя и единственного пассажира. Ей будут ассистировать установленные в районе передней оси суперконденсаторы, отвечающие за обещанный «молниеносный» разгон. За согласованную работу всех компонентов отвечает турецкая компания IMECAR Elektronik, занимающаяся электрификацией широкого круга транспортных средств: автомобили, лёгкие самолёты, яхты. Ожидаемый запас хода на одной зарядке по циклу WLTP – 520 км.

Разработчики ожидают, что их чудо-батарея будет иметь плотность энергии на уровне 450 Вт·ч/кг и весить менее 300 кг, а снаряженная масса всего электромобиля не превысит 1500 кг. Для сравнения скажем, что плотность энергии у батареи Tesla Model 3 составляет 260 Вт·ч/кг.

Над твердотельными аккумуляторами сейчас работают многие автопроизводители, в том числе Tesla и General Motors, но пока никому не удалось их не то что запустить в серийное производство, а даже показать на действующем прототипе электромобиля. Ставку на твердотельные AKБ делали компании Fisker и Dyson, но первая в итоге отказалась от них в пользу традиционных аккумуляторов LG Chem, а Dyson вовсе свернул свой электромобильный проект.

В общем, если твердотельная АКБ у Automobili Estrema и ABEE всё-таки заработает, то партнёры могут готовиться грести деньги лопатой. Что до суперконденсаторов, то они на суперкарах уже не новость — можно оценить, как это работает на серийном Lamborghini Sian.

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