Суперкар Lexus LFA возвращается, но без мотора V10

Корпорация Toyota решила порадовать своих поклонников сразу несколькими «горячими» новинками: о GR GT и GR GT3 мы написали отдельную заметку, а в этом материале подробнее остановимся на концепте, которому досталось легендарное имя – Lexus LFA. В дальнейшем серийная модель с соответствующим буквенным индексом войдёт в линейку японского бренда, в её основу ляжет дебютировавший сегодня шоу-кар.

Концепт нового Lexus LFA

Напомним, Lexus LFA – это суперкар, который компания выпускала всего в течение двух лет – с декабря 2010-го по декабрь 2012 года. Общий тираж составил 500 экземпляров, выпуск купе был налажен на заводе Тойоты в Японии. Под капотом у отправленной в отставку двухдверки располагался двигатель 1LR-GUE V10, разработанный Toyota и Yamaha. Его объём был равен 4,8 литра, максимальная мощность – 560 л.с., а крутящий момент – 480 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) LFA требовалось 3,6 секунды, а его максимальная скорость была равна 325 км/ч.

Новое концептуальное купе Lexus LFA не получило ни эту технику, ни любой другой ДВС: в компании сразу заявили, что шоу-кар имеет полностью электрическую «начинку», правда, никаких технических подробностей пока не обнародовали. Стоит отметить, что представленный сегодня GR GT оснастили гибридной системой, в состав которой входят 4,0-литровый битурбомотор V8 и электродвигатель. Совокупная отдача установки равна 650 л.с., а максимальный крутящий момент – 850 Нм.

Прообразом нового суперкара стал концепт Lexus Electrified Sport, который марка показала в конце 2021 года. Ранее производитель сообщал, что новый суперкар окажется полностью электрическим и полноприводным. При этом ему прочили эмулятор переключения передач с классическим рычагом на центральном тоннеле, педаль сцепления и звуковое сопровождение в виде рёва бензинового двигателя внутреннего сгорания. В августе 2025-го в ходе автомобильной недели в Монтерее (штат Калифорния, США) был представлен Lexus Sport – концепт с новым дизайном. Как оказалось, отсутствие у нового шоу-кара приставки Electrified всё же не означало менее «зелёную» технику.

В Toyota отметили, что Lexus LFA Concept основан на трёх ключевых элементах: низком центре тяжести, малом весе при высокой жёсткости и стремлении к топовым аэродинамическим показателям. Разработчики пояснили, что он «сочетает в себе методы и навыки, используемые при разработке GR GT и GR GT3, а также раскрывает уникальный потенциал электромобилей».

Экстерьер шоу-кара LFA ничем не отличается Lexus Sport Concept. Он получил длинный покатый капот с воздуховодами, короткие свесы, головную оптику необычной формы с «галочками» и горизонтальными штрихами, в нижнюю часть переднего бампера интегрированы большой воздухозаборник с разделителем со светящейся полосой, а также сплиттер, выполненный из углеволокна.

В профиль можно разглядеть выштамповки на боковинах и камеры на месте традиционных наружных зеркал. Корму украсили большим «монофонарём», световой рисунок которых обрамляет дополнительные воздуховоды, установленные в заднем бампере. По центру располагается светящаяся надпись с названием бренда, а между элементами диффузора располагается стоп-сигнал.

Габаритная длина концепта равна 4690 мм, ширина – 2040 мм, высота – 1195 мм, а расстояние между осями составляет 2725 мм. В салоне двухместного концептуального суперкара Lexus LFA можно увидеть двухцветный штурвал вместо рулевого колеса, за ним располагается изогнутое табло необычной формы, которое объединяет в себе три дисплея с разной информацией, по бокам ещё есть физические кнопки, а под штурвалом – рычажок, исполняющий роль селектора автоматической коробки передач.

Корпорация Toyota пока что держит в секрете информацию о том, когда будет представлен серийный суперкар, созданный на основе концепта Lexus LFA.