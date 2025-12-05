Toyota представила суперкар GR GT: мощный V8, компоновка transaxle и готовность к гонкам

В Японии состоялась презентация нового флагманского заднеприводного спорткара компании Toyota, который, как ожидается, выйдет на рынок примерно через год под маркой GR (Gazoo Racing). Конструкция нового спорткара была изначально ориентирована на гонки, поэтому одновременно с дорожным GR GT представлена гоночная версия GR GT3.

Вместе с GR GT и GR GT3 компания Toyota представила сегодня ещё и концепт нового Lexus LFA, ему мы посвятили отдельную заметку, здесь лишь скажем, что, вопреки ожиданиям, новый Lexus LFA не стал люксовой версией GR GT, и оказался электромобилем, чем сильно разочаровал потенциальных клиентов — «электрички» в сегменте суперкаров сегодня, мягко говоря, не в почёте, от них все устали. GR GT — другое дело, этот автомобиль оснащён новейшим 4,0-литровыми бензиновым битурбомотором V8 и в целом спроектирован в лучших традициях классических спорткаров.

Купе GT стало первой самостоятельной моделью спортивного подразделения TGR (Toyota Gazoo Racing), продаваться он будет под брендом GR, то есть без эмблем и шильдиков Тойоты. В Японии у бренда GR будет собственная сеть дистрибуции, а в США его модели будут продаваться через дилерскую сеть Lexus. Сейчас GR GT находится в статусе прототипа, точная дата его выхода на рынок в пресс-релизе не указана, но зарубежные СМИ сообщают, что приём заказов начнётся в конце 2026 года либо в начале 2027-го. Соответственно будет ещё презентация серийной версии, технические характеристики которой могут отличаться от таковых у прототипа, но в целом дизайн и техническая концепция машины уже сформированы.

Разработку GR GT курировал лично Акио Тойода, председатель совета директоров компании Toyota, известный также как мастер-пилот с псевдонимом Morizo. Он поставил инженерам задачу спроектировать бескомпромиссный гоночный автомобиль класса GT3, который затем будет адаптирован к дорогам общего пользования. Такая постановка задачи означает, что дизайн GR GT сформирован в первую очередь особенностями компоновки и аэродинамики, декор здесь вторичен, он подгонялся уже под то, что сотворили инженеры из соображений максимальной эффективности, поэтому у GR GT довольно специфические пропорции с длинным плоским капотом.

Габаритная длина GR GT — 4820 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1195 мм, колёсная база — 2725 мм. Силовой каркас кузова целиком изготовлен из алюминия, при этом многие его элементы — это экструдированные профили, скреплённые заклёпками или болтами. Часть элементов внешней и внутренней обшивки также выполнена из алюминия, часть — из углепластика (капот, крыша, внутренние панели дверей, задняя стенка салона, рамка заднего стекла и другие мелкие детали).

Благодаря тщательной аэродинамической проработке дорожный GR GT не имеет сильно выпирающих спойлеров, дизайн получился по своему лаконичным — любители технической эстетики его точно оценят. Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Тормоза — дисковые, карбон-керамические, вентилируемые, перфорированные. Штатные шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 265/35 ZR 20 спереди и 325/30 ZR 20 сзади.

Снаряженная масса дорожной версии суперкара не должна превышать 1750 кг — это довольно много, но такая масса объясняется тем, что V8 здесь является частью гибридной силовой установки, а такие машины всегда тяжёлые. GR GT имеет перене-среднемоторную копоновку типа transaxle: двигатель V8 установлен спереди продольно, но строго за передней осью, а коробка передач отнесена к задней оси для получения оптимальной с точки зрения управляемости развесовки — 45:55 в пользу задней оси.

Разработанный для GR GT новый V8 имеет рабочий объём 3998 см3 и систему смазки с сухим картером, в которой применён очень тонкий поддон ради максимально снижения центра тяжести. Диаметр цилиндра — 87,5 мм, ход поршня — 83,1 мм. Два турбокомпрессора находятся в развале блока, что означает, что двигатель будет очень горячим. «Улитки» с внешних сторон блока цилиндров заметно увеличили бы габариты и массу двигателя, а цель была сделать максимально компактный и лёгкий мотор. Собственная мощность нового V8 пока не раскрыта. Над звуком выхлопа, как сообщается, поработали очень тщательно, водители будут от него в восторге.

Коробка передач тоже сделана с чистого листа — это 8-ступенчатый автомат с мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора. В корпус коробки передач интегрированы самоблокирующийся дифференциал и единственный тяговый электромотор, мощность которого тоже пока не раскрыта. Максимальная совокупная отдача силовой установки должна составить не менее 650 л.с. и 850 Нм, максимальная скорость — не менее 320 км/ч. Тяговая батарея и блок силовой электроники находятся над коробкой передач. Ёмкость батареи не названа, также неизвестно, предусмотрена ли её зарядка от внешнего источника.

Салон GR GT оформлен предельно лаконично, глазу здесь не за что особенно зацепиться, всё подчинено тщательно выверенной эргономике. Например, мультимедийный экран заметно отодвинут от передней панели и придвинут к водителю для максимально удобного использования, и это единственная сенсорная панель, все остальные органы управления физические. Микроклиматом заведуют крупные качающиеся клавиши, селектор АКП выполнен в виде крупного металлического тумблера. Щиток приборов — электронный, с очень наглядной графикой на гоночный манер, то есть без всяких украшательств. Ковшеобразные кресла водителя и единственного пассажира опущены максимально низко. Педали газа и тормоза напольные и выполнены из металла.

Гоночный GR GT3 выглядит гораздо агрессивнее дорожной версии суперкара, у GT3 как раз аэродинамические элементы торчат наружу, так как ему нужно намного больше прижимной нагрузки, на неё работают сильно выдвинутая вперёд губа переднего спойлера, лихие боковые канарды, «тёрки» над передними колёсными арками, огромное заднее антикрыло и развитый задний диффузор. Выхлопные патрубки у GR GT3 врезаны в пороги, а не в корму. Салон максимально упрощён и оснащён стандартным гоночными оборудованием, в том числе каркасом безопасности, соответствующим требованиям FIA. Гибридной надстройки у GR GT3 не будет —только V8.

Сколько будет стоить GR GT, пока неизвестно, но, глядя на его конструкцию, мы может с уверенностью сказать, что он будет весьма и весьма дорогим — возможно, на уровне переднемоторных дорожных Ferrari. Впрочем, куда интереснее, какая у GR GT будет скорость на треке — непременно ждём заезда по Северной петле Нюрбургринга, здесь GR GT обязан быть не менее быстрым, чем Ford Mustang GTD.