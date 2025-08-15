Lexus Sport Concept: новый флагманский спорткар от японского бренда всё ближе

Марка Lexus не могла проигнорировать проходящую сейчас автомобильную неделю в Монтерее (США, штат Калифорния) и показала здесь новый вариант дизайна своего будущего суперкара, дата выхода на рынок которого по-прежнему неизвестна.

Давненько от Lexus не было полноценных спортивных новинок — только «заряженные» версии обычных моделей, например, Lexus LBX Morizo RR. Сейчас роль флагманского спорткара японской премиальной марки выполняет немолодой и не слишком мощный Lexus LC (выпускается с 2017 года), который сам по себе неплох, но точно не тянет на статус суперкара. Первым и последним на данный момент суперкаром Lexus считается переднемоторный LFA с 4,8-литровым атмосферным V10, что был выпущен тиражом 500 экземпляров в период с 2010 по 2012 год. Из-за скромного тиража цены на Lexus LFA на вторичном рынке сейчас доходят до двух миллионов долларов.

Lexus Sport Concept

В конце 2021 года марка Lexus показала концепт Electrified Sport как предтечу нового суперкара. В конце 2022 года разработка серийной модели по мотивам концепта Electrified Sport шла полным ходом — тогда сообщалось, что новый суперкар будет полностью электрическим и полноприводным, но при этом будет всеми силами имитировать бензиновый: разработчики обещали эмулятор переключения передач с классическим рычагом на центральном тоннеле, педаль сцепления и тщательно прописанный рёв мощного бензинового ДВС.

Lexus Sport Concept

На дворе уже вторая половина 2025 года, а нового суперкара Lexus всё нет — вместо серийной новинки марка привезла на смотр элитной публики в Монтерей очередной концепт с незамысловатым называнием Sport Concept. Пресс-релиз, посвящённый этой премьере, занимает ровно один абзац, в нём нет никаких технических подробностей, сказано лишь, что во внешности концепта можно увидеть элементы спорткара следующего поколения.

Lexus Sport Concept 1 / 4 Lexus Sport Concept 2 / 4 Lexus Sport Concept 3 / 4 Lexus Sport Concept 4 / 4

Выглядит Lexus Sport Concept совсем иначе по сравнению с Lexus Electrified Sport Concept образца 2021 года: капот стал короче, кабина длиннее, пластика кузова стала более гранёной и агрессивной. Исчезновение из имени слова Electrified намекает на то, что силовая установка у грядущего спорткара будет всё-таки не полностью электрической, а хотя бы гибридной. Возможно, так и будет, отметим лишь, что выхлопных труб на новом концепте нет.

Lexus Sport Concept

Добавим, что материнская компания Toyota тоже сейчас разрабатывает новый переднемоторный спорткар, и он точно оснащён ДВС — закамуфлированный прототип этой модели, известной пока как Toyota GT Racing Concept, в минувшем июле утюжил гоночную трассу на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). По слухам, Toyota GT Racing Concept оснащён новым бензиновым битурбомотором V8 в составе гибридной силовой установки.

Toyota GT Racing Concept 1 / 3 Toyota GT Racing Concept 2 / 3 Toyota GT Racing Concept 3 / 3

Рискнём предположить, что Lexus Sport Concept и Toyota GT Racing Concept — это родственные проекты, а от идеи полностью электрического суперкара марка Lexus благоразумно отказалась — в лакшери-сегменте «электрички» нынче не жалуют.