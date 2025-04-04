Суперкар Zenvo Aurora показал свой самый мощный в мире V12 c четырьмя турбинами

Датская компания Zenvo Automotive продолжает разработку анонсированного в августе 2023 года гибридного суперкара Aurora, сегодня представлен во всей красе его 6,6-литровый бензиновый турбомотор V12 по прозвищу Mjølner (переводится на русский как «молот Тора»), способный крутиться 9800 об/мин и выдавать 1267 л.с.

Для основанной в 2007 году компании Zenvo Automotive суперкар Aurora — это всего лишь вторая полностью новая модель, разработка которой сейчас находится в самом разгаре. На момент премьеры Авторы предполагалось, что её производство начнётся в 2025 году, но впоследствии сроки сдвинулись, теперь датчане обещают начать выпуск в 2026 году.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Тираж Zenvo Aurora составит 100 экземпляров, он будет поделён между версиями — Agil и Tur, на обеих можно выезжать на дороги общего пользования, но Agil больше ориентирована на трек и имеет более развитое аэродинамическое оперение, в том числе массивное антикрыло на корме с регулируемым углом положения рабочей плоскости, это оперение генерирует до 880 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч. Кузов суперкара целиком изготовлен из углепластика (заявленная жёсткость на кручение — 63 000 Нм/град), через его вырезы хорошо видна регулируемая подвеска типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу».

Силовая установка у Авторы гибридная, её главным звеном является разработанный с нуля при помощи британской инжиниринговой компании Mahle Powertrain 6,6-литровый бензиновый двигатель V12 Mjølner с углом развала блока 90 градусов и системой смазки с сухим картером. Mjølner оснащён четырьмя малоинерционными турбокомпрессорами в развале блока — с их помощью разработчики намерены добиться внешней скоростной характеристики, как у атмосферных моторов, предельная частота вращения коленвала — 9800 об/мин. Максимальная отдача двигателя Mjølner — 1267 л.с. и 1400 Нм, Zenvo утверждает, что это самый мощный V12 в мире из тех, что предназначены для дорожных автомобилей.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Прежде Zenvo показывала двигатель Mjølner только на рендерах, а сегодня опубликованы его фотографии, и это, конечно, услада для глаз петролхедов. Zenvo вдобавок обещает умопомрачительный звук и скоро даст послушать, как работает Mjølner. Двигатель Mjølner заточен под перспективные экологические нормы Euro 7 и станет родоначальником целого семейства моторов с V-образной архитектурой для будущих моделей Zenvo.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

К двигателю Mjølner пристыкована — 7-ступенчатая роботизированная коробка передач Ricardo с вживлённым в неё электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.), этот электромотор помогает бензиновому V12 при разгонах, выполняет роль стартера и отвечает за движение задним ходом, отдельной реверсной передачи в коробке нет. Вся мощность от ДВС передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

1 / 2 2 / 2

У суперкара в версии Tur в силовую установку добавлены два электромотора на передней оси мощностью 150 кВт (204 л.с.) каждый — таким образом получается полный привод. Максимальная совокупная отдача силовой установки Aurora Tur — 1876 л.с. и 1700 Нм, разгон до «сотни» занимает 2,3 с, максимальная скорость — 450 км/ч, снаряженная масса — 1450 кг. В свою очередь Aurora Agil весит всего 1300 кг, разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и до максимальных 365 км/ч.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Тяговая батарея у Zenvo Aurora расположена в центральном тоннеле сразу за передней подвеской, её ёмкостью пока не раскрыта, известно только, что полного заряда хватит на 35 км пробега без включения ДВС. В стандартное оснащение Zenvo Aurora входят мощные карбон-керамические тормоза и лёгкие колёса из магниевого сплава с центральной гайкой крепления, штатные шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 ил Cup 2R размерности 265/35 R 20 спереди и 325/30 R 21 сзади.

Цена Zenvo Aurora официально ещё не называлась, но в западных СМИ на момент премьеры в 2023 году мелькала цифра 3,6 млн евро.