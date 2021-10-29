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  • Suzuki Baleno и Toyota Yaris в краш-тестах Latin NCAP: одинокая звезда и никаких надежд

Suzuki Baleno и Toyota Yaris в краш-тестах Latin NCAP: одинокая звезда и никаких надежд

29.10.2021 120 0 0

Комитет Latin NCAP провёл испытания на безопасность двух популярных и недорогих легковушек для латиноамериканского рынка — Suzuki Baleno и Toyota Yaris. К сожалению, обе показали себя в краш-тестах плохо, но если Yaris всё-таки сумел заработать одну звезду итогового рейтинга, то Baleno покинул испытания ни с чем.

 

Латиноамериканский Toyota Yaris — это совсем не тот Yaris, что продаётся в Европе, Японии, Австралии и Новой Зеландии и который сумел заработать 5 звёзд в новой, усложнённой программе испытаний Euro NCAP. В Латинской Америке и других так называемых странах третьего мира предлагается модель прошлого, третьего поколения XP150, известного с 2013 года. В 2019 году Yaris бразильской сборки уже проходил краш-тесты Latin NCAP и смог тогда заработать вполне достойные 4 звезды итогового рейтинга, но теперь Latin NCAP решил провести повторную, аудиторскую сессию, чтобы выяснить, нет ли отличий в качестве работы систем безопасности у разных экземпляров одной модели.

В прошлом году в ходе такого аудита бразильский Hyundai HB20 лишился трёх звезд из ранее заработанных четырёх, и теперь аналогичная неприятность случилась с Toyota Yaris. В базе латиноамериканский Yaris имеет всего две фронтальные подушки безопасности и ESC (система стабилизации), хотя за доплату можно получить семь подушек, в том числе коленную, но в тестах участвовал именно базовый Yaris.

Toyota Yaris

При фронтальном ударе на скорости 64 км/ч об установленный с 40-процентным смещением со стороны водителя деформируемый барьер смертельно опасных нагрузок датчики манекенов не зафиксировали, но колени, бёдра и грудь водителя, а так же колени и бёдра переднего пассажира в протоколе пришлось окрасить в оранжевый цвет, означающий пограничный уровень опасности, при котором возможны сильные ушибы и переломы. Вдобавок конструкция кузова была признана нестабильной, она не сможет защитить седоков при дополнительных ударах.

Toyota Yaris
1 / 2
Toyota Yaris
2 / 2

С боковым краш-тестом о деформируемый барьер на скорости 50 км/ч Yaris, судя по датчикам, справился неплохо, но от удара открылась пассажирская дверь, что означает риск выпадения людей из салона — очень серьёзный недостаток, который прошлая сессия не выявила. Ещё один недостаток: система напоминания о непристёгнутых ремнях не смогла обнаружить переднего пассажира, то есть не сработала. За это Yaris и лишили трёх звёзд и четырёх.

Suzuki Baleno попадает в Латинскую Америку из Индии. В базе — две подушки безопасности, за доплату — до шести подушек, а ESC недоступна в принципе. С фронтальным ударом Baleno справился даже лучше, чем Yaris, в протоколе меньше оранжевых пятен, структура кузова признана стабильной. Но боковой удар выявил красный, смертельно опасный уровень нагрузок на грудной клетке манекена. Передние подголовники в ходе отдельного хлыстового краш-теста на скорости 16 км/ч тоже сработали неудовлетворительно — красный уровень опасности.

Suzuki Baleno

Обе машины не проходили боковой удар о столб — он проводится только при наличии боковых подушек безопасности в базовой комплектации. Проверка система активной безопасности тоже не проводилась, так как проверять нечего: ни Yaris, ни Baleno не предлагают даже за доплату ни систему автоматического аварийного торможения (AEB), ни систему контроля за полосой движения, ни даже простенького ограничителя скорости.

По итогам испытаний эксперты Latin NCAP призвали компании Toyota и Suzuki срочно доработать безопасность своих моделей для латиноамериканского рынка, но с учётом возраста (нынешний Baleno выпускается с 2015 года) и бюджетного статуса обеих машин вряд ли эти призывы будут услышаны.

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