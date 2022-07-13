Suzuki Grand Vitara в виде паркетника: теперь в полный рост

Разработанный вместе с Тойотой компактный кроссовер представят через неделю. Ожидается, что модель предложат с бензиновым полуторалитровым «атмосферником», кроме того, у нее будет гибридная версия.

О том, что имя Grand Vitara снова в строю, компания Suzuki объявила пару дней назад, если точнее, это название возродила Maruti Suzuki – индийская «дочка» японского производителя. И теперь так зовется не внедорожник, а небольшой кроссовер с основным передним приводом. Как не сложно догадаться, модель разработана в первую очередь для Индии, причем она создана вместе с Тойотой, у новой Grand Vitara есть брат – Toyota Urban Cruiser Hyryder. Оба SUV будут производить локально на тойотовском заводе. Свой анонс фирма Maruti Suzuki сопроводила единственным тизером, на котором был запечатлен фрагмент кормы паркетника. И вот новые кадры, на этот раз Grand Vitara представлена в полный рост, вдобавок засвечена головная оптика.

Как и Хайрайдер, кроссовер Suzuki получил двухэтажные фары, однако у Гранда оба яруса оформлены иначе: в частности, сверху – три диодные секции вместо раздвоенных полосок у Тойоты. Кроме того, у Grand Vitara иная радиаторная решетка. Задние фонари – в виде тонких линий. Габариты еще не раскрыты, но вряд в этом плане модель будет сильно отличаться от Urban Cruiser Hyryder. Длина последнего составляет 4365 мм, колесная база – 2600 мм. Таким образом, оба кросса являются одноклассниками Hyundai Creta и Kia Seltos.

Интерьер пока не продемонстрировали, хотя и так понятно, что Grand Vitara тоже достанется мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью тачскрином.

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В основе новых паркетников лежит платформа Global C от Suzuki, на ней же построены только-только сменивший поколение младший кросс Suzuki Brezza и нынешняя глобальная «просто» Vitara. Техника у Гранда наверняка такая же, как у Хайрайдера. То есть кросс предложат с бензиновым «атмосферником» K15C 1.5 (102 л.с. и 135 Нм) собственной разработки Suzuki, который имеет 48-вольтовый стартер-генератор и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». А на вершине гаммы расположится полноценный гибрид, с установкой уже от Тойоты: в ее состав входят работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый мотор 1.5 (92 л.с.), электродвигатель (80 л.с.) и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 115 л.с. Для «традиционного» Toyota Urban Cruiser Hyryder с МКП предусмотрен полный привод – аналогичное исполнение, видимо, будет и у Grand Vitara.



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Премьера новинки Suzuki пройдет в Индии 20 июля, при этом там уже открыли прием предварительных заявок. Кстати, Grand Vitara будут продавать через отдельную дилерскую сеть Nexa, созданную для «премиальных» моделей Maruti Suzuki (к «премиуму» в Индии еще относят хэтчбек Baleno, седан Ciaz, кроссвэн XL6, паркетники Ignis и S-Cross). Предполагается, что позже новый Гранд и Toyota Urban Cruiser Hyryder доберутся и до других небогатых рынков (например, до стран Африки).

