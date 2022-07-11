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Suzuki Grand Vitara возвращается: теперь это прямой конкурент Креты

11.07.2022 1586 0 1

Хорошо знакомое россиянам название возродили для кроссовера, ближайшим родственником которого является только-только представленный Toyota Urban Cruiser Hyryder.

 

Внедорожник Suzuki Grand Vitara покинул мировой рынок в 2017-м, хотя кое-где продажи модели продолжались еще пару лет. Кстати, прежде считалось, будто японцы готовят вездеход нового поколения, однако дальше разговоров дело не зашло. Как бы то ни было, но название Grand Vitara снова в строю, вот только теперь речь идет о компактном паркетнике с основным передним приводом: это имя присвоено модели, разработанной специально для индийского рынка. Новинка создана компанией Maruti Suzuki (местная «дочка» Suzuki) вместе с Тойотой, и у нее есть брат – кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder, дебютировавший в начале июля. Выпуск обоих SUV наладят в Индии же, причем за производство будет отвечать Тойота.

Давно ушедший внедорожник Suzuki Grand Vitara

В гамме Maruti Suzuki новый Гранд расположится над кроссом Brezza, который только что преобразился. К слову, полное имя последнего паркетника до существенной модернизации звучало как Vitara Brezza: индийские СМИ полагали, будто имя сократили для того, чтобы Витарой назвать старший SUV (глобальный одноименный кроссовер в Индии не представлен), но, как мы видим, компания решила иначе. А продавать Grand Vitara будут через отдельную дилерскую сеть Nexa, созданную для «премиальных» моделей Maruti Suzuki (к «премиуму» в Индии еще относят хэтч Baleno, седан Ciaz, кроссвэн XL6, паркетники Ignis и S-Cross).

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В основе нового Гранда и Urban Cruiser Hyryder лежит платформа Global C от Suzuki, на которой построены и Brezza, и та самая нынешняя глобальная «просто» Vitara. На единственном пока официальном тизере запечатлена корма кроссовера: у новинки будут узкие светодиодные фонари. Благодаря шпионским снимкам, мы также знаем, что, как и Хайрайдер, Grand Vitara получит двухэтажную головную оптику. Габариты наверняка либо близки, либо и вовсе идентичны размерам брата от Тойоты (длина Urban Cruiser Hyryder равна 4365 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2600 мм). То есть это одноклассники Hyundai Creta и Kia Seltos.

Toyota Urban Cruiser Hyryder
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Toyota Urban Cruiser Hyryder
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Toyota Urban Cruiser Hyryder
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Технику новая Grand Vitara тоже, очевидно, разделила с Хайрайдером. То есть кросс Suzuki предложат с бензиновым «атмосферником» K15C 1.5 (102 л.с. и 135 Нм) собственной разработки компании Suzuki, который имеет 48-вольтовый стартер-генератор и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Будет и полноценный гибрид, с установкой уже от Тойоты: в ее состав входят работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый «атмосферник» 1.5 (92 л.с.), электромотор (80 л.с.) и электромеханический вариатор, совокупная отдача – 115 л.с. Для «традиционного» Toyota Urban Cruiser Hyryder с МКП предусмотрен полный привод – аналогичное исполнение, видимо, предложат и для Гранда.

Мировая премьера Suzuki Grand Vitara пройдет в Индии 20 июля. Ожидается, что позже новинка доберется и до других небогатых рынков – например, она может появиться в Африке.

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