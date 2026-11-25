Под именем Ignis компания Suzuki будет продавать в Европе и на некоторых других рынках переделанный электрический кей-кар e Sky. Как и версия для Японии, глобальный электрокар предложат с передним приводом.

Хэтчбек под названием Ignis в гамме Suzuki появился еще в 2000 году, производство той модели свернули в 2008-м. Восемь лет спустя это имя возродили для небольшой пятидверки с «кроссоверным» имиджем, выпуск которой наладили в Японии и Индии. Рестайлинг «второго» компакта провели в 2020-м. А затем Suzuki Ignis начал постепенно покидать рынки. Например, в Европе его продажи прекратили из-за ужесточения эконорм, в Австралии – из-за новых требований к безопасности. Дольше всего кросс-хэтч продержался в Индии, но эту страну он покинул в текущем году из-за низкого спроса. Так вот теперь объявлено о возвращении Suzuki Ignis. Под этим именем в Европе и на некоторых других рынках будут продавать электрохэтч, созданный на базе японского кей-кара Suzuki e Sky, который стартовал на родине марки всего несколько дней назад.

Suzuki Ignis из начала 2000-х 1 / 4 Suzuki Ignis образца 2020 года 2 / 4 Suzuki e Sky 3 / 4 Suzuki e Sky 4 / 4

У нового Suzuki Ignis свой дизайн экстерьера. «Мировой» электрокар получил другие бамперы, еще заменили объединяющую фары вставку, а на колесных арках красуются черные пластиковые накладки.

Новый Suzuki Ignis 1 / 3 Новый Suzuki Ignis 2 / 3 Новый Suzuki Ignis 3 / 3

Кроме того, Ignis крупнее e Sky, размеры которого регламентированы японским законодательством. Длина глобального хэтча равна 3570 мм, ширина – 1565 мм, высота – 1635 мм. Габариты Suzuki e Sky: 3395/1475/1625 мм. А вот колесная база у машин одинаковая – 2460 мм. Паспортный дорожный просвет Ignis – 150 мм вместо 140 мм у кей-кара для Страны восходящего солнца.

Новый Suzuki Ignis 1 / 4 Новый Suzuki Ignis 2 / 4 Новый Suzuki Ignis 3 / 4 Новый Suzuki Ignis 4 / 4

Внутри Ignis повторил версию для Японии, не считая расположения руля. В четырехместном салоне – утопленная цифровая приборка, при этом к ее корпусу прилеплен планшет мультимедийной системы. По бокам передней панели находятся подстаканники. На расположенной между передними сиденьями консоли есть лоток: в него можно положить, например, телефон для зарядки, но сам гаджет нужно будет подключать к USB-разъему. На этой консоли также имеются физические клавиши.

Новый Suzuki Ignis 1 / 4 Новый Suzuki Ignis 2 / 4 Новый Suzuki Ignis 3 / 4 Новый Suzuki Ignis 4 / 4

Об остальном оборудовании Suzuki Ignis пока не рассказали. Впрочем, в Европе в арсенале хэтча, вероятно, еще значатся камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. У японского Suzuki e Sky также имеются климат-контроль, подогрев руля и передних кресел.

Новый Suzuki Ignis

В основе обоих хэтчбеков лежит платформа Heartect-e, разработанная специально для «электричек». Как и у Suzuki e Sky, под днищем расположена батарея емкостью 26 кВт*ч. Запас хода глобальной модели пока не озвучен, показатель кей-кара для Японии – 310 км по циклу WLTC. Электродвигатель установлен на передней оси, и у Suzuki Ignis он мощнее: 91 л.с. вместо 64 л.с. у Suzuki e Sky, хотя максимальный крутящий момент не изменился (133 Нм).

Новый Suzuki Ignis 1 / 4 Новый Suzuki Ignis 2 / 4 Новый Suzuki Ignis 3 / 4 Новый Suzuki Ignis 4 / 4

Выход нового Suzuki Ignis на европейские и другие рынки (какие именно – в Suzuki так и не рассказали) намечен на лето 2027 года. Больше подробностей о «старосветской» версии могут раскрыть еще до старта продаж.