Suzuki Misano — гибрид автомобиля и мотоцикла с тандемной посадкой

Misano — это гоночный трек, расположенный в итальянской провинции Римини и использующийся для мотогонок. Названный в честь этой трассы концепт как бы суммирует богатый опыт компании Suzuki в разработке машин и мотоциклов. Габариты у Misano вполне автомобильные: колёсная база — 2600 мм, габаритная длина 4000 мм, ширина — 1750 мм, но высота — всего 1000 мм, потому что ветровое стекло редуцировано до маленького прозрачного козырька в мотоциклетном стиле, а крыша не предусмотрена в принципе.

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Водитель Misano и единственный пассажир сидят тандемом по левому борту автомобиля, а правая сторона накрыта крышкой, под которой находятся батарея и отсек для багажа. Вместо традиционного для автомобилей круглого руля установлен руль мотоциклетного типа с двумя рукоятками, но как именно он в данном случае работает, непонятно.



Технических сведений о машине нет, потом что это всего лишь дипломный проект группы студентов факультета транспортного дизайна института IED, но именно дизайнерская проработка безупречная, профессиональная. Полноразмерный макет студентам помогли сделать итальянский филиал немецкой инжиниринговой фирмы EDAG и местная модельная студия Torino Crea.

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В Сети Suzuki Misano был встречен более чем благодушно, но, увы, вряд ли он когда-нибудь станет серийным, хотя в теории мог бы занять нишу маленького родстера Cappuccino, который был в модельной линейке Suzuki в 90-х. Дело в том, что собственных разработок электромобилей компания Suzuki сейчас не ведёт (во всяком случае, никаких официальных объявлений на сей счёт не было), а у Misano вдобавок очень специфическая компоновка, которую невозможно адаптировать под автомобили другого типа, с другими кузовами.



Ключевым рынком для Suzuki остаётся Индия, где марка Maruti Suzuki в прошлом году реализовала более 1,2 млн автомобилей, и где массовый переход на электромобили в обозримой перспективе вряд ли состоится. Что до неминуемой электрификации на развитых рынках, то здесь Suzuki может положиться на альянс с Toyota, впервые заявленный в 2016 году и окончательно оформившийся в 2019-м, когда партнёры договорились об обмене акциями: Toyota получила 4,94% акций Suzuki, доля Suzuki в компании Toyota составила 0,2%.



России массовая электрификация автотранспорта в ближайшие годы тоже не светит, и Suzuki, несмотря на отсутствие локальной сборки, чувствует здесь себя вполне уверенно: в прошлом году продажи японской марки на нашем рынке выросли на 3% до 7961 шт., рост за первый квартал этого года составил 4% — продано 2004 автомобиля. Сегодня на фоне роста утилизационного сбора вкупе повышением плановой глубины локализации для собираемых в России машин Suzuki оказалась даже в более выгодном положении, чем иные конкуренты с заводами в нашей стране, — нет расходов на GR и ставшее сильно обременительным производство. То есть консервативная модель ведения бизнеса в конечном итоге оказалась более адекватной ситуации. Быть может, в отношении электромобилей этот подход также в будущем даст Suzuki преимущество.

