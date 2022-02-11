Suzuki показала салон нового Baleno: теперь с «парящим» экраном

Компактный хэтчбек обрел и другое новое оборудование, кроме того, у модели отныне более «взрослый» дизайн. По предварительным данным, есть и техническая обновка.

Рестайлинговый Baleno раскрылся на шпионских фото еще в прошлом году, однако сама компания Maruti Suzuki – индийская «дочка» Suzuki – официально анонсировала такую «пятидверку» лишь несколько дней назад. И вот опубликованы свежие тизеры, причем на одном из них более подробно показан интерьер. Напомним, Индия является главным рынком для хэтча (там же расположена основная производственная площадка): в прошлом году реализовано 172 237 единиц (+12%) – и это третье место в списке самых продаваемых автомобилей страны (на второй строчке находится Maruti Suzuki Swift, лидирует Maruti Suzuki Wagon R). Разумеется, именно индийцы и получат первыми обновленный компакт.

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Главная обновка внутри – «парящий» тачскрин мультимедийной системы (у дореформенной модели экран встроен в переднюю панель), из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (прежде были по бокам от экрана). Планшет теперь диагональю 9 дюймов (был 7-дюймовый). «Приборку» целиком не видно, но индийские профильные СМИ пишут, что она не виртуальная. Зато Baleno получил проекционный дисплей. Еще местные медиа прочат «пятидверке» камеры кругового обзора, круиз-контроль и шесть подушек безопасности (у дорестайлингового хэтча два «эйрбэга»).



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Что же касается внешности, то дизайн сделали более «взрослым»: хэтчбек обрел новые фары с «прищуром» и тремя L-образными ходовыми огнями, радиаторная решетка стала шире, у задних фонарей появились дополнительные секции (они заплывают на багажную дверь). Сама пятая дверь – новая, как и капот, плюс заменили бамперы.



Предполагается, что в Индии Suzuki Baleno сохранил бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2, который на нынешней модели выдает 83 л.с. Оставили и «механику», а вот вариатор могли заменить на роботизированную коробку. Дореформенный хэтч с МКП также может иметь гибридный довесок в виде стартер-генератора (тогда мотор выдает 90 л.с.) – этот вариант, вероятно, тоже остался в строю.

Дореформенный Suzuki Baleno, глобальная версия (прежний индийский хэтч выглядел так же, за исключением, конечно, расположения руля) 1 / 4 Дореформенный Suzuki Baleno, глобальная версия (прежний индийский хэтч выглядел так же, за исключением, конечно, расположения руля) 2 / 4 Дореформенный Suzuki Baleno, глобальная версия (прежний индийский хэтч выглядел так же, за исключением, конечно, расположения руля) 3 / 4 Дореформенный Suzuki Baleno, глобальная версия (прежний индийский хэтч выглядел так же, за исключением, конечно, расположения руля) 4 / 4

В Индии уже принимают заказы на обновленный Baleno, но цены еще неизвестны: их, как ожидается, огласят 23 февраля. Тогда же, видимо, пройдет полноценная презентация. Позже преобразившийся хэтч доберется до стран Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.



На российском рынке Suzuki Baleno не представлен, хотя одно время возможность появления модели в нашей стране рассматривалась. Не прижился хэтч и в Европе – там продажи окончательно свернули в 2020-м.