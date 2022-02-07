Suzuki анонсировала новый Baleno: хэтчбек сменил имидж и стал богаче

Шпионские фото Suzuki Baleno с новым дизайном, на которых хэтч запечатлен без лоскутка камуфляжа, мы видели еще осенью прошлого года, однако только сейчас опубликованы официальные тизеры. Напомним, модель с возрожденным именем (в 90-х в линейке Suzuki было целое семейство Балено) выпускают с 2015-го, скромную модернизацию провели в 2019-м. Хэтчбек задумывался как глобальный, одно время даже рассматривалась возможность его появления в России. Но до нас «пятидверка» так и не добралась, не прижился Baleno и в Европе – там продажи окончательно свернули в 2020-м. А вот в Индии, где и расположена основная производственная площадка (за выпуск отвечает Maruti Suzuki, «дочка» японской компании), хэтчбек пользуется высоким спросом: по итогам прошлого года реализовано 172 237 единиц (+12%) – и это третье место в списке самых продаваемых автомобилей страны (на второй строчке – Maruti Suzuki Swift, лидирует Maruti Suzuki Wagon R). Разумеется, именно индийцы и получат первыми преобразившийся компакт.

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Позиционирование такого хэтча пока невнятное – в компании его называют «Baleno новой эры». Впрочем, мы все же будем исходить из того, что это рестайлинг, а не следующее поколение. Дизайн теперь более «взрослый»: вместо размашистых фар установили оптику с хищным прищуром и тремя L-образными ходовыми огнями, радиаторная решетка стала шире, а у задних фонарей появились дополнительные секции – они заплывают на багажную дверь. Сама пятая дверь – новая, как и капот. Еще заменили бамперы.



Габариты нового хэтчбека неизвестны, но длина, скорее всего, по-прежнему не превышает четырех метров (у дорестайлингового – 3995 мм), ведь таким автомобилям в Индии положены налоговые льготы. Колесная база предшественника – 2520 мм, объем багажника – 339 литров.

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Салон показан мельком: Suzuki лишь похвасталась, что Baleno «первым в своем классе» обрел проекционный дисплей. Благодаря папарацци мы знаем, что модель также получила новые рулевое колесо и переднюю панель, иной блок управления «климатом», вдобавок экран мультимедийной системы отныне «парит», из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у прежнего хэтча они по бокам от планшета). Индийские профильные СМИ еще полагают, что дорогим версиям Baleno достались шесть подушек безопасности, тогда как дореформенному местному варианту положены лишь две.



Предполагается, что хэтчбек сохранил бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2, который на нынешней модели выдает 83 л.с. Наверняка осталась и «механика», а вот вариатор пока под вопросом – вместо него некоторые индийские издания прочат модели роботизированную коробку. Дореформенный Suzuki Baleno с МКП также может иметь гибридный довесок в виде стартер-генератора (тогда мотор выдает 90 л.с.) – этот вариант, вероятно, тоже в строю.



Дореформенный Suzuki Baleno 1 / 4 Дореформенный Suzuki Baleno 2 / 4 Дореформенный Suzuki Baleno 3 / 4 Дореформенный Suzuki Baleno 4 / 4

Сейчас в Индии ведется прием предварительных заявок на обновленный Suzuki Baleno, но цены не объявлены. Прежде местные СМИ писали о том, что полноценную премьеру хэтч справит 10 февраля, теперь же называют новую дату – 23 февраля. Дореформенный хэтч уже сняли с продажи, прошлой осенью он стоил от 599 000 рупий (около 605 000 рублей по актуальному курсу). К слову, на индийском рынке Baleno считается «премиумом», а продают его через отдельную дилерскую сеть Nexa (другие «премиальные» модели Maruti Suzuki – паркетники S-Cross/SX4 и Ignis, кроссвэн XL6 и седан Ciaz).



Следом за Baleno рестайлинг должны пережить его клоны от Тойоты: в Индии это Glanza, а в Африке – Starlet.