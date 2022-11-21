Рестайлинг ×
  • Сворачивающая бизнес в России Mazda сертифицировала обновлённый кроссовер CX-5

Сворачивающая бизнес в России Mazda сертифицировала обновлённый кроссовер CX-5

21.11.2022 692 0 0

Паркетник сертифицирован с прежними моторами. Увы, выдача ОТТС на посвежевшую модель не отменяет решения марки, по сути, свернуть бизнес в РФ. Однако некоторые дилеры уже начали самостоятельно завозить такой кросс.

 

Пару недель назад стало известно о том, что компания Mazda все-таки приняла решение выйти из совместного предприятия с Соллерсом: соглашение о продаже своей 50-процентной доли российской стороне японцы подписали еще в октябре, причем сумма сделки составила символичный 1 евро. Как отмечалось в отчете глобального офиса Мазды, фирма «не видит пути к возобновлению бизнеса» в РФ. При этом договор предусматривает право компании выкупить свою долю за ту же цену в течение следующих трех лет. Как бы то ни было, но марка все же успела сертифицировать в РФ рестайлинговый паркетник CX-5: в открытой базе Росстандарта появились сразу два Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) – на машины еще локальной сборки и японского производства. Оговоримся сразу, что наличие свежих сертификатов вовсе не означает, что компания передумала сворачивать бизнес в России. И все же совсем CX-5 с наших дорог не исчезнет, но об этом ниже.

Обновленный Mazda CX-5
1 / 2
Обновленный Mazda CX-5
2 / 2

Напомним, модернизированный кросс Mazda CX-5 дебютировал осенью прошлого года. Паркетнику достались новые диодные фары и задние фонари, также заменили бамперы и радиаторную решетку. В салоне же установили более удобные кресла и другой селектор ездовых режимов, плюс был добавлен лоток для беспроводной зарядки телефонов. Наконец, появились новые варианты отделки – как экстерьера, так и интерьера.

ОТТС на рестайлинговую модель российской сборки оформили еще в апреле, производства японского завода – в конце октября. Первый сертификат вступил в силу 4 мая, в качестве заявителя указано ныне почившее ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Второе ОТТС действует с 19 ноября, его заявителем стало уже ООО «Мазда Моторс Рус».

Обновленный Mazda CX-5
1 / 2
Обновленный Mazda CX-5
2 / 2

Двигатели в двух Одобрениях совпадают, и они такие же, как у нашего дореформенного паркетника: это бензиновые «атмосферники» 2.0 и 2.5 мощностью 150 и 194 л.с. соответственно (213 и 258 Нм). Базовый мотор все так же сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй движок работает в паре только с 6АКП. Кроссовер с двухлитровым двигателем бывает с передним или полным приводом, CX-5 2.5 – исключительно полноприводный.

В списке оборудования значатся: климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений, вентиляция передних кресел, обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника.

Обновленный Mazda CX-5
1 / 2
Обновленный Mazda CX-5
2 / 2

Между тем у некоторых дилеров в РФ уже есть рестайлинговые кроссоверы CX-5: видимо, эти машины ввезли по параллельному импорту. Кое-где за обновленный паркетник с мотором 2.5 просят минимум 3 900 000 рублей (с учетом скидки; без скидки – от 4 700 000 рублей). Дореформенный кросс российской сборки тоже пока присутствует на нашем рынке, цена Mazda CX-5 с двигателем 2.0 по прайсу – от 2 645 000 рублей, с 2.5 – от 3 356 000 рублей.

кроссовер Россия авторынок новинки бизнес рестайлинг Mazda Mazda CX-5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Не только опасное вождение: как и почему ПДД запрещают частые перестроения Частые перестроения на дороге многие ассоциируют только с опасным вождением, которое, как известно, запрещено ПДД. Однако на самом деле перестроения регламентируются даже в условиях, когда в... 54 0 0 21.11.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mitsubishi Pajero Sport I Если вы изучаете возможность реализовать свою давнюю мечту и прикупить комфортабельный внедорожник просто потому, что это круто – можете смело переходить к чтению какого-то другого материала... 4339 5 2 20.11.2022
Статьи / История Стосорокет, равных которому нет: 10 самых уникальных версий Mercedes S-class W140 Третье поколение Mercedes S-класса с заводским индексом W140 – один из наиболее знаковых штутгартских звездоносцев. Во-первых, в 1991-м «эска» впервые получила шестилитровый двигатель V12, в... 3014 3 6 19.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 16929 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13787 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10895 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings