Очередная потеря автобизнеса РФ: Mazda избавится от своей доли в СП с Sollers

В РФ продолжается «передел» авторынка и изменения в местном автопроме: иностранные производители продают и передают свои активы, консервируют заводы, прекращают поставки импортных машин. Очередной потерей для россиян станет Mazda: о том, что компания начала сворачивать свой бизнес в стране, стало известно из недавнего финансового отчёта японского производителя (он содержит данные по итогам второго квартала 2023 финансового года).

На фото: актуальный кросcовер Mazda CX-5

Согласно этому документу, компания Mazda намерена передать российской группе «Соллерс» свою долю в совместном предприятии, речь идёт о заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», который расположен во Владивостоке. Соответствующее соглашение между сторонами было подписано ещё в конце прошлого месяца, 24 октября. Убыток Мазды от этой сделки составит 12 млрд иен (для сравнения, другая японская компания, Nissan, при уходе из РФ и передаче завода НАМИ заявила об убытке в размере 100 млрд иен).



Сумма сделки между Mazda и Sollers символическая и составляет всего 1 евро. Однако, как и ряд других компаний, Мазда решила оставить за собой право обратного выкупа своей доли в СП (она составляет 50%) по трансфертной цене, такая возможность останется в течение ближайших трёх лет (у Nissan срок – шесть лет).

На фото: актуальный седан Mazda 6

В «Соллерс» подтвердили факт покупки доли Mazda в совместном предприятии. Как сообщает «Интефакс» со ссылкой на представителей российской компании, на мощностях завода во Владивостоке в следующем году будет налажено производство «новых продуктов», сейчас продолжается подготовка. Пока нет информации о том, автомобили каких именно брендов будут в дальнейшем сходить с конвейера этой площадки.



Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» начал свою работу в 2012 году. Напомним, компания прекратила поставлять комплектующие на предприятие во Владивостоке в марте текущего года, деятельность была прекращена в конце апреля. Здесь методом крупноузловой сборки выпускали седаны Mazda 6, кроссоверы Mazda CX-9 и CX-5. Кстати, паркетник Mazda CX-5 по итогам прошлого года вошёл в ТОП-20 самых популярных автомобилей в РФ: по данным АЕБ, клиенты купили 19 828 экземпляров. При этом сама марка оказалась на 15 строчке списка самых востребованных в России брендов.

На фото: актуальный кросcовер Mazda CX-9

На момент публикации материала Mazda не публиковала отдельного сообщения об уходе с российского рынка, но стоит отметить, что в стране в основном продавались именно автомобили локальной сборки. Информации о поставках машин в РФ нет. Вероятно, официально марка будет присутствовать на рынке до тех пор, пока дилеры не распродадут имеющиеся остатки. Между тем некоторые дилеры уже организовали поставки автомобилей марки по схеме параллельного импорта, причём и тех моделей, которые на нашем рынке не были представлены (к примеру, кросс-купе CX-4).

