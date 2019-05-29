Таинственный кросс Hyundai снова поймали во время тестов: грядёт семиместный Tucson?

Таинственный кросс Hyundai снова поймали во время тестов: грядёт семиместный Tucson?

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Предполагается, что в объектив угодил мул Туссана следующего поколения. На рынок новый кроссовер должен выйти после 2020 года.
 

Первые фотографии таинственного паркетника Hyundai выложили в Сеть еще в сентябре 2018-го, они были сделаны в Китае. На этот раз автомобиль поймали в Корее, снимок опубликовал местный сайт Bobaedream. На картинке мы видим прототип: за основу для мула взяли Hyundai ix35 второй генерации, который доступен только в Поднебесной. Кузов растянут – судя по всему, марка готовит к премьере семиместный кроссовер.

Китайскому ix35 трёхрядный вариант не светит, поэтому предполагалось, что Hyundai выпустит совершенно новую модель. Теперь же появилась другая версия: корейцы тестируют Tucson следующего поколения, который якобы как раз должен обзавестись семиместной версией. О планах марки разработать новую модификацию для Туссана ранее сообщили индийские СМИ, ссылаясь на собственные источники внутри компании.

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Hyundai ix35 нового поколения. Такой кросс продают только в Китае
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Hyundai ix35 нового поколения. Такой кросс продают только в Китае
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Hyundai ix35 нового поколения. Такой кросс продают только в Китае

Точные сроки премьеры следующего Tucson неизвестны, индийские профильные медиа называли промежуток между 2020 и 2023 гг. Подробностей о «начинке» также нет, да и о внешности фантазировать пока сложно. Дело в том, что в одном из своих недавних интервью вице-президент Hyundai по дизайну Сан Юп Ли проговорился, что у кроссовера будет «шокирующий» облик, но детали он так и не раскрыл.

Нынешний Tucson с заводским индексом TL выпускают с 2015-го, в прошлом году он пережил рестайлинг. Длина актуального глобального кросса равна 4480 мм, колесная база – 2670 мм. Любопытно, что в Китае модель продают одновременно с новым ix35, хотя именно Туссан в свое время и вытеснил прежний «тридцать пятый» практически со всех рынков. При этом в 2018-м «поднебесный» Tucson был обновлен по отдельному сценарию – у него совсем другие экстерьер и интерьер. Длина китайского Туссана – 4545 мм, расстояние между осями такое же, как у «мировой» модели. У ix35 эти показатели составляют 4435 и 2640 мм соответственно.

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Актуальный Hyundai Tucson, глобальная версия
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Актуальный Hyundai Tucson, глобальная версия
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Актуальный Hyundai Tucson, глобальная версия

Напомним, всего несколько дней назад Hyundai вывела на рынок другой новый кроссовер – компактный Venue. Первым рынком для этой модели стала Индия. А во второй половине 2019-го в Китае в продажу поступит паркетник ix25 нового поколения – под этим именем там доступна модель, которая у нас известна как Creta. О российских премьерах сегмента SUV от Hyundai пока ничего не слышно.

 

Авторынок Новинки корейская иномарка кроссоверы Hyundai ix35 Tucson
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