Снимки с тестов кроссовера Hyundai были сделаны в Китае, их опубликовало местное издание Autohome. На фото мы видим прототип – в качестве «мула» использован Hyundai ix35 последней генерации, который вышел на «поднебесный» рынок осенью прошлого года (эта модель доступна только в КНР). Кузов «тридцать пятого» растянут — это дает основание предполагать, что Хёндэ готовит к премьере семиместный SUV. У самого ix35 трехрядной версии не будет, так что, скорее всего, кросс будут позиционировать как совершенно новую модель.

Кстати, вместе с прототипом катается серийный трехрядный кроссовер Kia KX7, который тоже можно купить только в Поднебесной. Не исключено, что «паркетник» Kia окажется ближайшим «родственником» будущего вседорожника Hyundai. Хотя, возможно, KX7 просто используется в качестве автомобиля сопровождения.

1 / 2 2 / 2

Напомним, «семерка» Kia построена на базе последнего Sorento (в России – Sorento Prime), ее производят в Китае. Длина Kia KX7 равна 4 730 мм, ширина – 1 890 мм, высота – 1 690 мм, колесная база – 2 700 мм. Глобальный Соренто длиннее на 70 мм, а расстояние между осями у него составляет 2 780 мм, остальные габариты те же, что и у китайского кроссовера.

KX7 предлагается с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 GDI (163 л.с., 203 Нм) и 2.4 GDI (188 л.с., 241 Нм), а также с «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (241 л.с., 353 Нм). Кроссовер с атмосферными моторами доступен только в переднеприводном исполнении, для модели с турбированным двигателем предусмотрен полный привод (с многодисковой муфтой подключения задней оси). Цена – от 179 800 юаней (около 1 792 000 рублей по актуальному курсу). Кстати, в Китае продают и Kia Sorento нового поколения, его поставляют из Кореи со 185-сильной «турбочетверкой» 2.0 и тем же «атмосферником» 2.4 GDI, цена – от 226 800 юаней (примерно 2 260 000 рублей).

1 / 4 На фото: Kia KX7 2 / 4 На фото: Kia KX7 3 / 4 На фото: Kia KX7 4 / 4 На фото: Kia KX7

«Паркетник» Hyundai ix35 второй генерации (4 435/1 850/1 680 мм, колесная база – 2 640 мм) создан на платформе предшественника. На данный момент кроссовер оснащается двухлитровым мотором с отдачей в 160 л.с. (193 Нм), привод – передний или полный. Скоро на «поднебесный» рынок должен выйти кросс со 140-сильным турбодвигателем 1.4 T-GDI. Выпуск ix35 также налажен в Китае, цена – от 119 900 юаней (около 1 195 000 рублей).

1 / 3 На фото: Hyundai ix35 нового поколения 2 / 3 На фото: Hyundai ix35 нового поколения 3 / 3 На фото: Hyundai ix35 нового поколения

Между тем в Поднебесной еще доступен кроссовер Hyundai Tucson, хотя именно эта модель и вытеснила ранее ix35 с глобального рынка. На днях дебютировала рестайлинговая версия китайского Tucson – «их» кросс обновился совсем не так, как Туссан, представленных в других странах.

Что же касается нового кросса Хёндэ, пойманного папарацци, то он, вероятно, все же не выберется за пределы Китая. Впрочем, компания готовит к премьере несколько других глобальных SUV, среди них – компактный бюджетный «паркетник» и флагманский внедорожник, который, по слухам, поступит в продажу под именем Palisade.