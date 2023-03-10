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  • Так и не добравшийся до России кроссовер Hyundai Creta N Line «почернел» и стал мощнее

Так и не добравшийся до России кроссовер Hyundai Creta N Line «почернел» и стал мощнее

10.03.2023 92 0 0

Новой спецверсии также отрядили оборудование, которое прежде было доступно только для топового «стандартного» паркетника. Особая «подогретая» Крета выйдет ограниченным тиражом.

«Оспортивленный» кроссовер Hyundai Creta N Line должен был появиться у нас в прошлом году, но после начала всем известных событий марка поставила «на паузу» свою деятельность в РФ. Так что дебютным рынком для «подогретой» Креты стала Бразилия: там продажи стартовали минувшим летом. Напомним, бразильский SUV перешел во второе поколение позже предназначенных для других стран машин, поэтому рестайлинг в стиле Tucson ему пока не положен. Зато Creta «под спорт» только что получила лимитированное исполнение Night Edition – всего будет выпущено 900 таких автомобилей.

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Как несложно догадаться, главная особенность – черный декор. В этом цвете выполнены эмблемы, радиаторная решетка, накладки на бамперах, рейлинги на крыше, ручки дверей и 18-дюймовые колеса. Сам кузов может быть не только черным, но еще серым или белым (в двух последних случаях у паркетника черная крыша). Ну а если в целом сравнивать вариант N Line со стандартной Кретой, то у «оспортивленного» кросса оригинальная решетка, чуть более агрессивный обвес и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

Салон тоже темный, хотя красную прострочку все же оставили. Список оборудования пополнили аудиосистема Bose, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения, которые прежде были положены лишь топовому «обычному» кроссу. Кроме того, каждый кроссовер лимитированной партии пронумерован (от 001 до 900).

«Просто» Creta N Line оснащается «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а вот версии Night Edition достался более мощный четырехцилиндровый «атмосферник» 2.0: на бензине мотор выдает 157 л.с., на распространенном в Бразилии этаноле – 167 л.с. Бразильская Крета комплектуется классическим шестиступенчатым «автоматом», привод только передний, при этом у «оспортивленного» варианта еще перенастроены подвеска и электроусилитель руля.

Цена спецверсии – примерно 35 300 долларов, тогда как за «стандартную» Creta N Line просят около 32 500 долларов.

Между тем недавно «черное» исполнение появилось и у рестайлинговой «второй» Креты.

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