У Hyundai Creta с дизайном «под Tucson» появилась особая версия

В новом исполнении Крета «почернела». Пока такой кросс доступен только в одной стране, модель предложена с безальтернативным «атмосферником».

Обновленный паркетник Hyundai Creta дебютировал под конец 2021 года. Компактная «пятидверка», напомним, обрела «личико», как у старшего кросса Hyundai Tucson: Крете достались похожая радиаторная решетка с пластинами и интегрированными светодиодными ходовыми огнями, а также вертикальные блоки фар (расположены ниже). Первым рынком для такого кроссовера стала Индонезия, и там же состоялась премьера спецверсии: ее показали в рамках открывшегося сегодня международного автосалона (Indonesia International Motor Show, IIMS). Особый вариант назвали Dynamic Black Edition. Как несложно догадаться, от стандартной модели спецверсия отличилась черным декором.

Итак, в черном цвете выполнены полностью весь обвес (включая образующие «икс» вставки на передней части) и 17-дюймовые диски. Кузов, само собой, тоже может быть только черным, а вот ручки дверей остались серебристыми. Интерьер также исключительно темный (для обычной Креты в Индонезии еще предусмотрена коричневая отделка).



Местные СМИ пишут, что Creta Dynamic Black Edition сделана на базе второй по старшинству комплектации Trend. В списке оборудования значатся климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Ну а мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном есть даже у самой дешевой индонезийской Креты.



В Индонезии паркетник представлен только с одним мотором – это бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 мощностью 115 л.с. Hyundai Creta Dynamic Black Edition предложена лишь с вариатором, тогда как стандартный кросс в версии Trend еще может иметь шестиступенчатую «механику». Полный привод местной Крете в принципе не положен.

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«Почерневший» паркетник уже доступен к покупке, цена – 23 000 долларов. Для Индонезии модель производят локально.



До России рестайлинговый кросс Hyundai Creta официально так и не добрался из-за всем известных событий. Тем не менее, у нас тоже можно купить паркетник с дизайном «под Tucson»: дилеры поставляют машины по схеме параллельного импорта.