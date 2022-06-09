Обещанная России Hyundai Creta N Line дебютировала в другой стране: декором не обошлось

«Оспортивленный» паркетник стартует в Бразилии. Двигатель перешел со стандартной модели, но кое-какие технические обновки у «подогретой» Креты все же есть. Позже географию продаж особой версии могут расширить.

В официальном пресс-релизе южноамериканского подразделения Hyundai особо подчеркивается тот факт, что Бразилия стала первой страной в мире, где появилась Creta N Line: мол, из-за успеха обычного кросса второго поколения (там продают машины локального производства). На самом деле, дебютным рынком для «оспортивленной» Креты должна была стать Россия, у нас эту версию собирались запустить к весне, о чем еще в начале года рассказали в местном представительстве марки, анонсируя планы на 2022-й. Но затем случились известные события, деятельность Хёндэ в РФ сейчас «на паузе». Так что пока рассматриваем бразильский кросс «под спорт».

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Внешность в целом такая же, какая должна была быть у нашей Creta N Line (российское отделение Hyundai успело сертифицировать особый паркетник): модель получила оригинальную радиаторную решетку с треугольниками, чуть более агрессивные бамперы (в переднем вместо противотуманок треугольные же поворотники) и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы. Расположенная на решетке эмблема потемнела, корпуса наружных зеркал выполнены в черном (в этом цвете за доплату может быть и крыша). Еще Hyundai Creta N Line достались 17-дюймовые колеса нового дизайна.



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В салоне – трехспицевое рулевое колесо с лепестками, иной рычаг коробки, черная «кожа» и красная прострочка. В список оборудования также вошли панорамный люк в крыше, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с экраном на 10,25 дюйма, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция водительского кресла, камеры кругового обзора, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.



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Двигатель перешел со стандартной местной Креты, причем это вовсе не «атмосферник» 2.0 (157 л.с. на бензине и 167 л.с. на этаноле), который «спорту» прочили бразильские СМИ: Creta N Line предложена с базовой «турботройкой» 1.0 T-GDI мощностью 120 л.с. (вне зависимости от топлива). Мотор сочетается с шестиступенчатым «автоматом». При этом все же доработали подвеску – особый паркетник получил новые пружины и амортизаторы. А еще перенастроен электроусилитель руля. Бразильская Крета бывает только с передним приводом.



На данный момент в Бразилии выпущена партия из 200 машин Creta N Line, все они предназначены для лояльных клиентов. Цена – около 32 500 долларов. В свободную продажу «оспортивленный» кроссовер поступит 24 июня.



В релизе марки также отмечается, что позже «подогретый» вариант может появиться у Креты и в других странах. Входит ли по-прежнему Россия в планы – неизвестно.